Rétvári Bence: Magyar Péter első miniszterelnöki megszólalása "bosszúbeszéd" lett

Szerző: MTI

2026. május 10. 06:06

Rétvári Bence leleplezte az új miniszterelnököt: Magyar Péter első beszéde nem tudott túlemelkedni a kampány indulatkeltő stílusán, erőszakossága kiábrándító volt a demokratikus, kulturált hangvételhez szokott magyar polgárok számára.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter szombati miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy "bosszúbeszéd lett".

Rétvári Bence a Facebookon közzétett bejegyzésében rámutatott: a Tisza Párt felhatalmazása egyértelmű, a megválasztott képviselőknek és a miniszterelnöknek gratulálnak, de

nem hagyható figyelmen kívül, hogy az előző négy parlament és kormány is hasonló felhatalmazással rendelkezett.



A kereszténydemokrata politikus hozzátette, az új parlament megalakulása, az új miniszterelnök eskütétele lehetőség egy emelkedett beszéd megtartására, de Magyar Péter elszalasztotta ezt a lehetőséget.

"Élete első miniszterelnöki beszéde nem a nemzeti összefogásról szólt, nem a nemzet közös jövőképéről, hanem

leragadt a kampányból megmaradt sárdobáló stílusnál. Személyeskedett, ultimátumokat adott,

többször kicsinyesen támadta ellenfeleit. Jól láthatóan elvesztette önuralmát, és csak a Fidesz-KDNP iránti gyűlölet dőlt belőle"

- fogalmazott a KDNP frakcióvezetője.

Kitért arra, hogy az újonnan beiktatott miniszterelnök az újkori magyar demokráciában példátlan módon támadta az összes közjogi méltóságot szakmai hozzáértésükben és emberi méltóságukban is. Ellensúlyokról beszélt, de közben a közjogi ellensúlyt adó személyek azonnali lemondását követelte.

Úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része,

olyan állításokkal támadta a leköszönő kormány teljesítményét, amiket már számtalanszor megcáfoltak.

Rétvári Bence kiemelte: a Fidesz-KDNP a parlament alakuló ülését megelőző tárgyalásokon mindenben kompromisszumkészen segítette elő a kormány mielőbbi megalakulását. A házelnöki beszéd szerinte a nap ünnepélyességéhez illő volt, de a miniszterelnöki beszédből hiányzott az elegancia, a jövőkép és a mértékletesség.

"Az első miniszterelnöki beszéd erőszakossága csalódás azoknak, akik megbékélést szeretnének Magyarországon"

- összegzett a KDNP frakcióvezetője.

Címkép: Rétvári Bence - facebook