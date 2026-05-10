Rétvári Bence: Magyar Péter első miniszterelnöki megszólalása "bosszúbeszéd" lett
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter szombati miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy "bosszúbeszéd lett".
Rétvári Bence a Facebookon közzétett bejegyzésében rámutatott: a Tisza Párt felhatalmazása egyértelmű, a megválasztott képviselőknek és a miniszterelnöknek gratulálnak, de
nem hagyható figyelmen kívül, hogy az előző négy parlament és kormány is hasonló felhatalmazással rendelkezett.
A kereszténydemokrata politikus hozzátette, az új parlament megalakulása, az új miniszterelnök eskütétele lehetőség egy emelkedett beszéd megtartására, de Magyar Péter elszalasztotta ezt a lehetőséget.
"Élete első miniszterelnöki beszéde nem a nemzeti összefogásról szólt, nem a nemzet közös jövőképéről, hanem
leragadt a kampányból megmaradt sárdobáló stílusnál. Személyeskedett, ultimátumokat adott,
többször kicsinyesen támadta ellenfeleit. Jól láthatóan elvesztette önuralmát, és csak a Fidesz-KDNP iránti gyűlölet dőlt belőle"
- fogalmazott a KDNP frakcióvezetője.
Kitért arra, hogy az újonnan beiktatott miniszterelnök az újkori magyar demokráciában példátlan módon támadta az összes közjogi méltóságot szakmai hozzáértésükben és emberi méltóságukban is. Ellensúlyokról beszélt, de közben a közjogi ellensúlyt adó személyek azonnali lemondását követelte.
Úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része,
olyan állításokkal támadta a leköszönő kormány teljesítményét, amiket már számtalanszor megcáfoltak.
Rétvári Bence kiemelte: a Fidesz-KDNP a parlament alakuló ülését megelőző tárgyalásokon mindenben kompromisszumkészen segítette elő a kormány mielőbbi megalakulását. A házelnöki beszéd szerinte a nap ünnepélyességéhez illő volt, de a miniszterelnöki beszédből hiányzott az elegancia, a jövőkép és a mértékletesség.
"Az első miniszterelnöki beszéd erőszakossága csalódás azoknak, akik megbékélést szeretnének Magyarországon"
- összegzett a KDNP frakcióvezetője.
Címkép: Rétvári Bence - facebook