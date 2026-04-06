Egyre durvábban fenyegetik a DK-s és kutyapárti jelölteket a tiszások

Szerző: Nyugati Fény, Mandiner, Index, Gondola

2026. április 6. 13:01

A Nyugati Fény a DK és a Kutyapárt viszonyait ismerő forrásaikra hivatkozva azt írja, brutális szintre lépett a nyomásgyakorlás a Tisza Párt és szimpatizánsai részéről. Már a családtagjaikkal fenyegeteik a jelölteket.

A DK egyik fiatal jelöltje a baloldali portálnak elmondta, a Tisza Párt azzal kereste meg, hogy a visszalépésért cserébe a kormányváltás után zsíros állásra számíthatna. „Azt nem mondták, pontosan milyen pozícióról lenne szó, de érzékeltették, hogy van egy rendszer a Tisza Pártnál, ami arra szolgál, hogy – amint fogalmaztak – mindenkit megfelelően kompenzáljanak, aki valamilyen áldozatot hoz a rendszerváltásért” – számolt be a DK-s politikus, majd hozzátette, hogy ezután arra is utalt az illető, hogy nemcsak jól, de rosszul is lehet járni”, ha rosszul dönt.

Egy másik DK-s jelölt, aki civilben vállalkozó, arról számolt be, hogy megfenyegették, „később elfogyhatnak a megrendelései, ha nem Magyar Péter pártjának kedvező döntést hoz”.

Egy MKKP-s forrás beszámolója szerint Nagy Dávidot, a Kutyapárt listavezetőjét is rendszeresen érik verbális támadások, Magyar Péter követői azzal is vádolják, hogy a Fidesz fizetett ügynöke. A DK-s lap forrása szerint Nagy Dávidot ennél is jobban zavarja, hogy „passzivistáit” is folyamatos inzultusok érik online és a fizikai térben is. Fizikai atrocitás még nem ért, de nem tudhatom, hogy az anyázás mikor csap át tényleges erőszakba” – fogalmazott az MKKP egyik képviselőjelöltje, akit naponta érnek fenyegetések. Mint mondta, a gyerekeit félti a legjobban.

Az üggyel kapcsolatban az Index rámutatott: a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1. számú választókerületében induló DK-s Mészáros Dávid közösségi oldalán vállalta, hogy bemutassa a „szeretetország” egyre fokozódó nyomásgyakorlását. A posztjában szereplő üzenetek egyike így hangzott: „Mindannyiótok nevét megjegyezzük, akik most nem lépnek vissza. A kormányváltás után nemcsak politikusok nem lesztek ebben az országban, de munkát sem fogtok kapni. Se ti, sem a családjaitok. Nem lesz szükség rátok ebben az országban.

Lépj vissza; ha nem vagy magad és a családod ellensége!”

A portál felidézte: korábban számos DK-s és MKKP-s jelölt visszalépett már, valaki vélhetően zsarolás következtében, ezért Dobrev Klára nyílt levélben zsarolással vádolta a Tisza Pártot. A Kutyapárt április 2-áig három körzetben is visszalépett a kormányváltás érdekében. Magyar Péter szerint őket nem a pénztárcájuk, hanem a szívük késztette erre a döntésre. De visszalépett többek között Tordai Bence és Kunhalmi Ágnes is.