A Biblia nevében támadhatott Trumpra? Vita robbant ki a feltételezett merénylő vallási nézeteiről
Heves vita bontakozott ki az Egyesült Államokban Cole Thomas Allen vallási nézeteiről, miután a férfit összefüggésbe hozták a Donald Trump elleni feltételezett merényletkísérlettel a White House Correspondents’ Dinner április 25-i rendezvényén.
A történtek után nyilvánosságra került egy Allennek tulajdonított manifesztum, amely bibliai idézeteket, erőszakkal kapcsolatos gondolatokat és politikai indoklásokat tartalmazott. Trump a támadás után „anti-kereszténynek” nevezte a férfit, ám egy német teológus szerint ennél jóval összetettebb a helyzet.
Christoph Heilig újszövetség-kutató a Pro keresztény magazin podcastjában arról beszélt: Allen saját magát keresztényként értelmezte, és nem a Biblia ellen, hanem annak alapján próbálta igazolni nézeteit.
A teológus szerint Allen nem kiragadott bibliai idézetekkel próbálta igazolni az erőszakot, hanem olyan szakaszokkal is foglalkozott, amelyek éppen az erőszak ellen szólnak, például Jézus tanításával a „másik arc odatartásáról” vagy azzal az igével, hogy „adjátok meg a császárnak, ami a császáré”.
Heilig úgy látja: Allen nem egy „megőrült apokaliptikus fanatikus” volt, hanem olyan ember, aki politikai meggyőződését vallási érvekkel kapcsolta össze. A szakértő szerint a férfi Donald Trumpot és a MAGA-mozgalmat a fasizmus és a zsarnokság kategóriáiban értelmezhette, és ebből kiindulva juthatott arra a következtetésre, hogy az erőszak igazolható.
A teológus különösen veszélyesnek nevezte a politikai retorika radikalizálódását. Figyelmeztetett: ha Trumpot Adolf Hitlerhez hasonlítják, az egyes vallási közösségekben akár a „zsarnokgyilkosság” erkölcsi igazolásának gondolatát is erősítheti.
Heilig szerint a keresztény hagyományban léteznek viták arról, hogy egy diktátorral szemben alkalmazható-e erőszak, ám például Dietrich Bonhoeffer soha nem tekintette ezt egyszerűen erkölcsileg elfogadható tettnek, hanem olyan végső határhelyzetnek, amelyben az ember súlyos erkölcsi felelősséget vállal.
A szakértő szerint Allen esetében a legnagyobb veszély nem pusztán a vallási gondolkodásban, hanem a szélsőséges politikai értelmezések és az önigazolás összekapcsolódásában rejlik.
Főképen: A United States Secret Service (USSS) bűnüldöző ügynökség munkatársai gyorsan elfogták Cole Thomas Allent, aki a beszámolók szerint nem tanúsított ellenállást. Fotó: Donald Trump/Truth Social