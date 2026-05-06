A Biblia nevében támadhatott Trumpra? Vita robbant ki a feltételezett merénylő vallási nézeteiről

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 6. 17:06

Egy teológus szerint túl egyszerű őrült vallási fanatikusnak nevezni Donald Trump feltételezett merénylőjét, aki saját magát kereszténynek tartja.

Heves vita bontakozott ki az Egyesült Államokban Cole Thomas Allen vallási nézeteiről, miután a férfit összefüggésbe hozták a Donald Trump elleni feltételezett merényletkísérlettel a White House Correspondents’ Dinner április 25-i rendezvényén.

A történtek után nyilvánosságra került egy Allennek tulajdonított manifesztum, amely bibliai idézeteket, erőszakkal kapcsolatos gondolatokat és politikai indoklásokat tartalmazott. Trump a támadás után „anti-kereszténynek” nevezte a férfit, ám egy német teológus szerint ennél jóval összetettebb a helyzet.

Christoph Heilig újszövetség-kutató a Pro keresztény magazin podcastjában arról beszélt: Allen saját magát keresztényként értelmezte, és nem a Biblia ellen, hanem annak alapján próbálta igazolni nézeteit.

A teológus szerint Allen nem kiragadott bibliai idézetekkel próbálta igazolni az erőszakot, hanem olyan szakaszokkal is foglalkozott, amelyek éppen az erőszak ellen szólnak, például Jézus tanításával a „másik arc odatartásáról” vagy azzal az igével, hogy „adjátok meg a császárnak, ami a császáré”.

Heilig úgy látja: Allen nem egy „megőrült apokaliptikus fanatikus” volt, hanem olyan ember, aki politikai meggyőződését vallási érvekkel kapcsolta össze. A szakértő szerint a férfi Donald Trumpot és a MAGA-mozgalmat a fasizmus és a zsarnokság kategóriáiban értelmezhette, és ebből kiindulva juthatott arra a következtetésre, hogy az erőszak igazolható.

A teológus különösen veszélyesnek nevezte a politikai retorika radikalizálódását. Figyelmeztetett: ha Trumpot Adolf Hitlerhez hasonlítják, az egyes vallási közösségekben akár a „zsarnokgyilkosság” erkölcsi igazolásának gondolatát is erősítheti.

Heilig szerint a keresztény hagyományban léteznek viták arról, hogy egy diktátorral szemben alkalmazható-e erőszak, ám például Dietrich Bonhoeffer soha nem tekintette ezt egyszerűen erkölcsileg elfogadható tettnek, hanem olyan végső határhelyzetnek, amelyben az ember súlyos erkölcsi felelősséget vállal.

A szakértő szerint Allen esetében a legnagyobb veszély nem pusztán a vallási gondolkodásban, hanem a szélsőséges politikai értelmezések és az önigazolás összekapcsolódásában rejlik.

Főképen: A United States Secret Service (USSS) bűnüldöző ügynökség munkatársai gyorsan elfogták Cole Thomas Allent, aki a beszámolók szerint nem tanúsított ellenállást. Fotó: Donald Trump/Truth Social