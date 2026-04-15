Vejkey Imre: nem az a kérdés, hogy mi veszett el, hanem az, miben hív most újjászületésre az Úr

Szerző: Gondola

2026. április 15. 18:36

Vejkey Imre KDNP-s országgyűlési képviselő, a Magyar Parlamenti Imacsoport alapítója a választási vereség és a húsvéti misztérium között vont párhuzamot.

Ne feledjétek, különösen így Húsvét fényében, hogy mi a feltámadásból élünk, a feltámadás pedig mindig egyfajta újjászületés! Ezért a mai kérdés nem az, hogy mi veszett el tegnap, hanem az, miben hív most újjászületésre bennünket az Úr! – fogalmazott közösségi oldalán Vejkey Imre.

A KDNP képviselője azt írta: vereséget szenvedtünk, ilyenkor az ember ösztönösen Nikodémushoz hasonlít, aki kérdez, keres, kicsit sötétben tapogatózik. Ő is éjjel ment Jézushoz, nem a fényben, nem a siker idején, hanem akkor, amikor tele volt bizonytalansággal. És mit mond neki a mi Urunk? Valami egészen meghökkentőt: újjá kell születnetek – vonja be a bibliai párhuzamot.

Jézus azt mondja, hogy a szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová tart. Ilyen a Szentlélek is! Nem mindig kiszámítható irányból »fúj«, így nem mindig illeszkedik a terveinkhez. Néha épp egy kudarcban szólal meg a leghangosabban! – fejtette ki a Magyar Parlamenti Imacsoport alapítója.

Felvetette: