BL-döntő - A klubfutball világeseménye a magyarok fővárosában

Szerző: MTI

2026. május 29. 11:34

Az 1953 augusztusában felavatott Népstadion, a mai Puskás Aréna - a futball temploma - történetének legnagyobb eseménye kerül sorra szombaton: a Bajnokok Ligája döntő. Elképzelhető, hogy a svéd válogatott tagja, Gyökeres Viktor az Arsenal játékosaként nagy ünneplést kap a magyar publikumtól.

A Paris Saint-Germain a címének megvédéséért, míg az Arsenal a klub történetének első Bajnokok Ligája-győzelméért lép pályára szombaton 18 órától a Puskás Arénában a legrangosabb európai labdarúgó kupasorozat döntőjében.

Abban a szakértők túlnyomó többsége egyetért, hogy mind a francia, mind pedig az angol együttes megérdemelten jutott el a fináléig,

időközben pedig mindkettő megnyerte hazájában a bajnokságot is.

A PSG esetében az utóbbi éveket figyelembe véve ez már szinte megszokott, a londoni Ágyúsok viszont igazi sikertörténetként élhetik meg a szezont, mivel 22 év szünet után hódították el ismét a Premier League trófeáját.

Ami a döntőig vezető utat illeti, annak során az Arsenal 14 meccsen át tartó veretlenségi sorozatot produkált, míg párizsi riválisa az egyenes kieséses szakaszban kifejezetten magasan jegyzett ellenfeleket búcsúztatott.

Az észak-londoni csapat ráadásul a 14 mérkőzéséből kilencszer gólt sem kapott,

ennek egyik fő letéteményese a kapus David Raya, akinek elévülhetetlen érdemei nyomán a szigetországiak alapszakaszgyőztesként azonnal a nyolcaddöntőbe jutottak.

A kieséses szakasz Budapestig vezető útján viszont csak egy igazán komoly riválissal találkozott az Arsenal, mégpedig - a Bayer Leverkusen és a Sporting Lisboa után - az elődöntőben az Atlético Madriddal. Itt két kemény összecsapáson kerekedett felül Mikel Arteta vezetőedző együttese 2-1-es összesítéssel, s várhatóan a spanyol tréner a szombati döntőre is ugyanabban a felfogásban,

az ellenfél hatékonyságának kioltására törekvő mentalitással küldi majd pályára tanítványait.

A másik oldalon a kétszeres BL-győztes - szintén spanyol - edző, Luis Enrique az általa kialakított és az elmúlt szezonokban nagyon jól működő csapategység mellett a váratlan egyéni villanásokra képes kiválóságaiban, például az aranylabdás Ousmane Dembélében, a georgiai Hvicsa Kvaracheliában, vagy éppen Desire Douéban is bízhat, a PSG fináléig vezető útján ezeknek a futballistáknak kiemelkedő szerep jutott.

Az alapszakaszt a 11. helyen záró francia együttes ugyanis a nyolcaddöntőbe jutásért kiélezett csatában búcsúztatta a Monacót, majd ellentmondást nem tűrő játékkal valósággal átmasírozott a hanyatló Chelsea-n, amelyet 8-2-es összesítéssel ejtett ki.

A nyolc között aztán

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool sem tudta megállítani a PSG-t,

de a legnagyobb skalpot ezt követően gyűjtötték be a párizsiak, akik a sokak által előzetesen a végső sikerre is esélyesnek tartott Bayern Münchent búcsúztatták a budapesti repülőjegyért. Az első elődöntős összecsapáson, a francia fővárosban ráadásul a BL-idény legjobb meccsét játszották a felek az egészen kiválóan futballozó Dembélé, Doué, Kvarachelia trió brillírozásának is köszönhetően.

A látványos, közönségszórakoztató, egyúttal nagyon eredményes játékra képes PSG, valamint az általában masszív védekezésre és veszélyes pontrúgásokra alapozó Arsenal csatája több szakértő szerint is a középpályán dőlhet majd el a Puskás Arénában.

A franciáknál elsősorban a portugál válogatott Vitinha adja meg az alaphangot, míg a londoniaknál az angol válogatott Declan Rice a "fazonszabász",

a nagy kérdés az lesz, hogy a két szakember mely játékosoknak szavaz majd bizalmat annak érdekében, hogy az irányítókat segítve magabiztos és áthatolhatatlan védelmi vonalat tudjon felállítani a pálya középső részére.

Az Arsenal számára intő jel lehet az ellenfél vezetőedzőjének pályafutását tekintve, hogy Luis Enrique egészen kiváló mutatóval rendelkezik a döntőket illetően: 2015-ben az FC Barcelonával, tavaly a PSG-vel BL-győztes tréner ugyanis karrierje során 12 kupafináléban vett részt csapataival, ezek közül 11-et megnyert. Ebből a szempontból az is lehetséges, hogy az Ágyúsoknak nem is feltétlenül a technikai, vagy taktikai kihívásra kell majd jól felkészülniük, hanem azzal a mentális hozzáadott értékkel kell valamit kezdeniük, amelyet az 56 éves spanyol szakember nyújt az ellenfél futballistáinak.

"Számunkra az a legfontosabb, hogy sokkal inkább saját magunkra koncentráljunk, és kevésbé a riválisunkra" - nyilatkozott Luis Enrique az európai szövetség (UEFA) honlapján.

"Ez itt a legerősebb európai kupasorozat, tehát elengedhetetlen, hogy valamilyen mértékben rá legyünk kényszerítve az alkalmazkodásra, hiszen a színvonal nagyon magas. Ugyanakkor mi is tudunk egyre feljebb és feljebb lépni, most pedig nagyon büszkék vagyunk arra, hogy újra a fináléban vagyunk" - tette hozzá.

Honfitársa, az Arsenalt irányító Arteta elsősorban csapatának egységességét hangsúlyozta, ugyanakkor kiemelte, sok és minőségi munka van abban, hogy készülhetnek a budapesti döntőre.

"Mindenkinek azonosak a vágyai és az ambíciói ezzel a klubbal kapcsolatban. Néha előfordul, hogy szerencsénk is van és úgy alakulnak a dolgok, ahogyan nekünk kedvező, de

rengeteg munkát, szenvedélyt és hitet fektetünk abba, amit csinálunk.

A jutalmunk az, hogy eltölthetünk egy egészen hihetetlen napot Budapesten" - fogalmazott a 44 éves szakember.

A két edző péntek délután, illetve kora este sajtótájékoztatót tart a Puskás Arénában, és mindketten levezényelnek majd egy-egy egyórás edzést is a játékosoknak.

A BL-döntő szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában a német Daniel Siebert sípjelére.

Címkép: A Puskás - MTI