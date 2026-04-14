Visszatért Szentesi Zöld László: Másfél év kell ahhoz, hogy a magyar társadalom felismerje a veszélyforrást

Szerző: Gondola

2026. április 14. 14:36

Szentesi Zöldi szerint a Tisza tapasztalatlan, kormányzása nehéz lesz, és másfél éven belül kiábrándulás jöhet, miközben a jobboldal megújulásra kényszerül.

Szentesi Zöldi László a választások után visszatérve egy hosszabb bejegyzésben értékelte a kialakult politikai helyzetet. Írása elején hangsúlyozza, hogy a választási eredmények okozta érzelmi hullámzás gyorsan lecseng, és az emberek hamar visszatérnek a hétköznapokhoz, ahol a politikát elsősorban azon keresztül ítélik meg, mit kapnak a hatalomtól. Szerinte a kezdeti indulatok – akár a Fidesz elleni hangulat – rövid időn belül kifulladnak.

A publicista úgy látja, hogy a Fidesz leváltása inkább tiltakozó döntés volt, mintsem tudatos választás egy új kormányzó erő mellett.

Állítása szerint a Tisza Párt nem klasszikus párt, képviselői tapasztalatlanok, és mögötte jelentős nemzetközi befolyás állhat, ezért szerinte nem is valódi önálló kormányzás várható. Úgy véli, a választók nincsenek tisztában ezekkel a háttérfolyamatokkal.

Kiemeli, hogy a kormányzás „nehéz mesterség”, és arra számít, hogy az új hatalom hamar szembesül a gazdasági és politikai realitásokkal. Előrejelzése szerint már rövid távon népszerűtlen intézkedések jöhetnek, különösen a nehéz gazdasági helyzet és nemzetközi környezet miatt, ami szerinte a társadalom kiábrándulásához vezethet.

Úgy becsüli, körülbelül másfél év szükséges ahhoz, hogy a választók felismerjék, hibás döntést hoztak, és ekkor kezdődhet meg a támogatottság megingása.

Szentesi szerint ugyanakkor a politikai küzdelem nem ért véget, hanem egy új, akár négyéves szakaszba lép. Felhívja a figyelmet arra, hogy a Fidesz továbbra is jelentős társadalmi támogatottsággal rendelkezik, és hosszabb távon képes lehet újra megerősödni, különösen, ha az aktuális kormány hibázik.

Írásának fontos része az önkritika is: a „nemzeti oldal” állapotát bírálva arról ír, hogy az elmúlt időszakban szerinte nem megfelelő emberek kerültek előtérbe, és egy új generáció nőtt fel, amely nem rendelkezik történelmi tapasztalatokkal és kellő politikai érzékenységgel. Úgy véli, ez is hozzájárulhatott a vereséghez.

Zárásként azt hangsúlyozza, hogy a jobboldalnak belső megújulásra van szüksége: önvizsgálatot kell tartania, „megtisztítani a sorait”, és új közösséget, akár új mozgalmat kell építenie azokkal, akik kitartanak mellette.