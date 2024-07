Atomfegyvereit is fejleszti London

2024. július 16. 12:13

Teljes körű stratégiai felülvizsgálatot kezdett kedden a július 4-i parlamenti választások után hivatalba lépett munkáspárti brit kormány a fegyveres erők védelmi kapacitásainak erősítése végett.

A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a felülvizsgálatot Sir Keir Starmer miniszterelnök kezdeményezte, és a kijelölt szakértői bizottság 2025 első felében teszi közzé jelentését.



A testületet Lord George Robertson volt brit védelmi miniszter, a NATO egykori főtitkára vezeti.



A védelmi tárca keddi ismertetése szerint a felülvizsgálat fő célkitűzései közé tartozik az önálló brit nukleáris elrettentő kapacitás fenntartása és korszerűsítése, Nagy-Britannia nemzetbiztonságának erősítése és az orosz agresszió elleni ukrán küzdelem támogatása.



John Healey védelmi miniszter a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában a brit fegyveres erők kiüresítésével, pazarló közbeszerzési gyakorlattal és a morál elhanyagolásával vádolta az előző, konzervatív párti brit kormányt.



A brit szárazföldi haderő személyi állományának létszáma 102 ezerről 73 ezerre csökkent azóta, hogy a Konzervatív Párt 2010-ben kormányra került. Védelmi szakértők gyakran idézett érvelése szerint a brit hadsereg a napóleoni háborúk ideje óta nem volt olyan kis létszámú, mint most.



A stratégiai felülvizsgálat keddi bejelentéséhez fűzött nyilatkozatában Keir Starmer miniszterelnök is a hadsereg kiüresítésével vádolta az előző brit kormányt és közölte, hogy az új munkáspárti kormány felelősségteljesen ugyan, de növelni fogja a védelmi kiadásokat, tekintettel a veszélyesebbé, ingatagabbá vált világhelyzetre.



A tárca keddi ismertetésében is szerepel a munkáspárti kormány által már a választások után hangoztatott célkitűzés, amely szerint az új brit védelmi stratégia központi eleme a "NATO mindenekelőtt" hozzáállás lesz.



A védelmi minisztérium felidézi: Starmer kötelezettséget vállalt arra, hogy Nagy-Britannia a hazai össztermék (GDP) 2,5 százalékára emeli védelmi kiadásait.



David Lammy brit külügyminiszter és John Healey védelmi miniszter a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapban megjelent minapi közös cikkében a többi NATO-tagországot is arra kérte, hogy a 2,5 százalékos GDP-arányos védelmi ráfordítást jelöljék ki új célként, tekintettel arra, hogy hogy az észak-atlanti szövetség globális kiterjedésű és növekvő, hagyományos és hibrid formákat öltő fenyegetésekkel kénytelen szembenézni.

mti