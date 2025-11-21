Labdarúgó NB I - Hazai pályán a dobogósok

Szerző: mti

2025. november 21. 19:03

Az első három helyen álló csapat egyaránt hazai pályán lép pályára a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójában.

A legérdekesebb összecsapás vasárnap délután az éllovas Paksra vár, ugyanis azt az Újpestet fogadja, amely az előző kör után menesztette horvát vezetőedzőjét, Damir Krznart. A lila-fehérek szakmai munkájáért ideiglenesen felelős Bodor Boldizsárra és tanítványaira ennél nehezebb feladat nem is várhatna, mivel a Paks a mezőnyben egyedüliként még veretlen hazai pályán, az eddigi hat találkozójából hármat megnyert, háromszor döntetlent játszott.

Bár a tabella élén a tolnaiak vannak, vesztett pontokat tekintve az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott Ferencváros áll a legjobban, a válogatott szünet utáni első feladat pedig korántsem tűnik megoldhatatlannak a címvédő számára tekintve, hogy szombat este a kieső helyen lévő Nyíregyháza érkezik a Groupama Arénába. Robbie Keane vezetőedző tanítványai számára azonban két dolog is intő jel lehet: egyrészt az Európa-liga alapszakaszában veretlenül menetelő zöld-fehérek váratlanul gyengén teljesítenek saját közönségük előtt, a hat bajnoki meccsükből mindössze kettőt nyertek meg, másrészt a vendégek még nem kaptak ki új mesterükkel, Bódog Tamással, akinek vezetésével az előző két körben döntetlent játszott a nyírségi gárda. A FTC-hez hasonlóan kétpontos hátrányban lévő Debrecen ugyancsak szombaton az újonc sereghajtót, a Kazincbarcikát fogadja.

Az élmezőnyhöz tartozó csapatok közül - az első hét helyezettet mindössze öt pont választja el - egymással találkozik a hetedik Puskás Akadémia és az ötödik Kisvárda. Az előző kiírásban ezüstérmes felcsútiak a gyengébb rajtot követően az előző öt bajnoki összecsapásukon veretlenek maradtak, így esélyesként várhatják újonc vendégüket, amely két hete Pakson gólzáporos, 5-3-as vereséget szenvedett.

A forduló péntek este a Zalaegerszeg győri vendégjátékával indul, vasárnap este pedig a Diósgyőri VTK-MTK Budapest összecsapással zárul.

A játéknap mind a hat meccsét élőben közvetíti az M4 Sport.

Fizz Liga, 14. forduló:

péntek:

ETO FC-Zalaegerszegi TE FC 20.00

szombat:

Puskás Akadémia FC-Kisvárda Master Good 14.30

Debreceni VSC-Kolorcity Kazincbarcika SC 17.00

Ferencvárosi TC-Nyíregyháza Spartacus FC 19.30

vasárnap:

Paksi FC-Újpest FC 16.00

Diósgyőri VTK-MTK Budapest 18.30

A tabella:

1. Paksi FC 13 6 6 1 31-20 24 pont

2. Ferencvárosi TC 12 6 4 2 27-13 22

3. Debreceni VSC 13 6 4 3 20-18 22

4. MTK Budapest 13 6 2 5 28-22 20

5. Kisvárda Master Good 12 6 2 4 15-20 20

6. ETO FC 12 5 5 2 24-14 20

7. Puskás Akadémia FC 13 5 4 4 18-18 19

8. Zalaegerszegi TE FC 13 3 4 6 21-22 13

9. Újpest FC 13 3 4 6 18-22 13

10. Diósgyőri VTK 13 2 5 6 16-26 11

11. Nyíregyháza Spartacus FC 13 2 5 6 15-25 11

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 12 3 1 8 12-25 10