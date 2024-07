Fölemelő élmények helyszíne volt az Érsekkert az Egri Bor Ünnepén

2024. július 21. 20:04

Immáron az elmúlt három évben is bizonyítottuk: Az Egri Bor Ünnepe méltó folytatása az Egri Bikavér Ünnepnek, a fesztivál továbbra is az egri nyár legnagyobb eseménye és az ország egyik legismertebb borgasztronómiai fesztiválja. Az esőfelhők ugyan kerülgették az Érsekkertet, csütörtökön volt is egy esti zápor, végül komolyabb csapadék nélkül ünnepelhettük a hétvégén az egri szőlő- és bortermelőket, gasztronómusokat. A poháreladásokból, a borászok és az éttermek forgalmából arra lehet következtetni, hogy ismét nagyon sokan jöttek el a rendezvényre, és sokan kitartottak a koncertek végéig – jelentette a Gondolának az Egri Hegyközség.

Képek: egriborvidek.hu

A szervezet továbbra is azon dolgozik, hogy új alapokra helyezzék a rendezvény struktúráját, felépítését, üzenetét. A munkát elkezdték, azonban ez több éves folyamat, hiszen úgy kell megújulnia a rendezvénynek, hogy méltó legyen a több száz éves Szent Donát kultusz hagyományához. Ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni a borünnep huszonnyolc évvel ezelőtti alapjairól sem, mivel a boros konyhaművészeti rendezvény régi és közkedvelt hagyománya, hogy a zászlósborokhoz Eger és a környék legjobb konyhái elkészítik az egyedi alkalomra komponált ételkülönlegességeiket.

Nagy hangsúlyt fektetnek a társadalmi integrációra, az életminőség programokra, a környezettudatosságra, az ismeretterjesztésre, a közönség borművészeti, művelődési igényeinek formálására. Az idén ismét megszervezték a Vöröskereszttel a „Bikavéradást”, az Eger Lions Klub gyűjtött egri és környékbeli hátrányos helyzetű, illetve megváltozott képességű gyermekek részére kirándulások támogatására, valamint pénteken a Magyar Honvédség Egri Hadkiegészítő és Toborzó Irodája is kitelepült.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is nagy sikere volt az Egri Csillag Színpadnak a szervezésért felelős csapat lelkiismeretes munkájának köszönhetően. Az Egri Bikavér Színpad főbb koncertjei során szinte minden este megtelt a szökőkút körüli terület, a XIV. Szepesi György Bárzenész Találkozó zárókoncertje hatalmas sikert aratott a megnyitót követően. Pénteken a Csillagszeműek Egri Tagozata, majd szombaton a hagyományos Borlovag-avatás után a 25 éves Kerozin nagykoncertjét követően DJ. Dominique a látványos színpadtechnikai háttérrel igazán komoly programokat jelentettek. Vasárnap a Donát dűlőben hagyományosan elhangzott a fohász a jó termésért, a jó évjáratért.

A megnyitó alkalmával a vendégeket Pál Sándor a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alelnöke, Dr. Juhász Attila Simon a Heves Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke köszöntötte, majd dr. Pajtók Gábor Eger és térsége országgyűlési képviselője nyitotta meg a rendezvényt, ahol kiderült, hogy a 2023-as Év Egri szőlőtermelője Stumpf Péter, a 2023-as Év Egri bortermelője Tarjányi Gyula lett.

A Bükki-, a Nagyrédei hegyközség, Eger Város Hegyközsége és a Sárospataki hegyközség által 2023-ban alapított Hordós Attila Emlékdíjat, mely vándordíjként évente más-más Felső-Magyarországi borvidéken talál gazdára, 2024 Egri szőlész-borász felfedezettjeként Szuromi Mihály kapta. Az emlékplakettet Hordós-Nagy Zsuzsanna, a vándordíjat a 2023. év Mátrai szőlész-borász felfedezettje, Kovácsik Krisztián adta át. Tóth Feri bácsit, 85. születésnapja alkalmából dr. Lőrincz György, az Egri Bikavér Borlovagrend elnöke köszöntötte.

Az Egri Bikavér Borlovagrend megválasztotta és kihirdette a rendezvény legjobb Egri Csillagát és Egri Bikavérét:

– Dr. Gál Lajos: Egri Csillag Grand Superior Kamra-völgy 2021

– Almagyar Érseki Szőlőbirtok: Egri Bikavér Superior – „Vulcanic noir” 2021.

A látványos Egri Bikavér Borlovagrendi felvonulást követően a színpadi avatás a rekkenő hőségben próbára tette a borlovagokat, azonban kiállva a próbát idén 4 fő – Juhász Ádám borász, Dr. Halmai Péter közgazdász, Macsinka János gasztronómus, valamint Dr. Cs. Varga István irodalomtörténész tiszteletbeli tagként – nyert felvételt.

Köszönjük a kiállítóinknak a rendezvényen történő értékes részvételt, a finomabbnál finomabb borok, ételek, élelmiszerek, kézműves portékák bemutatását, a rendezvényért dolgozó sok-sok ember részvételét, lelkesedését annak érdekében, hogy a vendégeink hazaérkezzenek a közel 30 éves múltra visszatekintő eseményre! Köszönet a Jármű Örökségeinket Őrző Egyesületnek, mert a traktorok és veterán járművek bemutatása, felvonulása Eger belvárosában páratlan élményt nyújtott. Eger vármegyei jogú város önkormányzata, valamint az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa anyagi támogatást nyújtott, a Tv Eger kitelepült, és a Heves Vármegyei Hírlap tudósításokat közölt, a Városgondozás Eger lelkiismeretes munkájával igazi rendezvényparkot varázsolta, valamint a Heves Megyei Vízmű Zrt. munkatársai az infrastrukturális hátteret nyújtották.

A jövő évi rendezvénnyel kapcsolatban pedig a hegybíró, Tarsoly József bejelentette: „A továbbiakban is Szent Donát, a szőlő- és bortermelők védőszentjének napjához igazodva tervezzük a borgasztronómiai fesztivált. Így jövőre 2025. július 10-12. között lesz Az Egri Bor Ünnepe”.

Már el is indult a jövő évi esemény közösségi oldala, ahol évközben is információkkal szolgálnak a közönségnek – jelentette a Gondolának az Egri Hegyközség.



