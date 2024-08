Balassi-kardos költő új drámáját mutatja be a Békéscsabai Jókai Színház

2024. augusztus 27. 15:35

Kedden ünnepli Zalán Tibor Balassi-kardos költő 70. születésnapját. Ez alkalomból köszöntötték a Békéscsabai Jókai Színházban, ahol legújabb, állítása szerint utolsó művének, a Munkácsy Mihály és Jókai Mór képzelt párizsi találkozásáról szóló Idegenek és ismerősök című drámának a próbái is elkezdődtek.

Seregi Zoltán színházigazgató az olvasópróbán elmondta, hogy ősbemutatóra készülnek a stúdiószínházban, amelynek "két szereplője ezer szállal kötődik a színházhoz és Békéscsabához". Kifejtette, a teátrum Jókai nevét viseli; a város pedig idén ünnepli az asztaloséveit itt töltő Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulóját egészéves ünnepségsorozattal.



Ennek keretében mutatták be év elején a Munkácsy, a festőfejedelem című musicalt, most pedig Zalán Tibor legújabb darabját próbálják - tette hozzá.



A Balassi-karddal kitüntetett szerző elmondta, egyetlen drámáján sem dolgozott még fél évig, néhány hét alatt mindegyiket sikerült megírnia. Jókai és Munkácsy kapcsolatában az érdekelte leginkább, hogy a magyar nemzet nagy írójára hogyan hatna a nemzetközileg is elismert Munkácsy Mihállyal való találkozás, ha meglátogatná a festő párizsi műtermében.



"Félve adtam oda a darabot a színháznak, amelyben sok minden nem történik, végig csak beszélget a két művész egymással" - mondta Zalán Tibor.



A darabot Herczeg T. Tamás rendezi, aki elmondta, az lesz a kihívás, hogy szituációkat teremtsenek az "ironikus humorral gazdag" dialógusokhoz. Bár a két főhős múlt századi alak, a darab valójában rólunk szól - fogalmazott a rendező.



Közölte, úgy döntött, hogy a darabot egy kortalan világba helyezi; ezt sugallják majd a jelmezek is, amelyek nem lesznek korhűek. A színészek arca azonban igen, azt erős sminkkel érik el - jegyezte meg.



A körülbelül egyórás előadás a párizsi műteremben játszódik majd, amelyet fóliákból készült falakkal alakítanak ki, négy fontos kelléket használnak majd: két széket, egy fürdőkádat és egy nagy belógatott lófejet, Munkácsy életében ugyanis fontos szerepet töltöttek be a lovak.



Munkácsyt Gerner Csaba, Jókait Czitor Attila alakítja; Kövesdi Kornélia pedig a cselédlányt, a festő egykori szeretőjét játssza. A darabhoz Varga Bálint komponál zenét.



MTI, Gondola