Az Igazságügyi Minisztérium visszautasítja Dobrev Klára valótlan állításait
2025. szeptember 18. 16:37
Az Igazságügyi Minisztérium (IM) a leghatározottabban visszautasítja Dobrev Klára DK-elnök valótlan állításait, amelyeket a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatosan tett - tudatta a tárca csütörtökön az MTI-vel.
 
Közleményük szerint az intézetben történtekre vonatkozóan jelenleg is mindenre kiterjedő alapos nyomozás folyik.
 
"Mindemellett nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy az eljárás során kormánytag érintettsége fel sem merült" - írták, hozzátéve: Dobrev Klára sajtónak tett nyilatkozata, valamint minden olyan állítás tehát, amely kormánytag érintettségéről szól, "aljas rágalom, minden alapot nélkülöz".
 
A tárca tudatta, hogy ezért haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.
MTI
