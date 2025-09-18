Az Igazságügyi Minisztérium visszautasítja Dobrev Klára valótlan állításait

2025. szeptember 18. 16:37

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) a leghatározottabban visszautasítja Dobrev Klára DK-elnök valótlan állításait, amelyeket a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatosan tett - tudatta a tárca csütörtökön az MTI-vel.

Közleményük szerint az intézetben történtekre vonatkozóan jelenleg is mindenre kiterjedő alapos nyomozás folyik.

"Mindemellett nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy az eljárás során kormánytag érintettsége fel sem merült" - írták, hozzátéve: Dobrev Klára sajtónak tett nyilatkozata, valamint minden olyan állítás tehát, amely kormánytag érintettségéről szól, "aljas rágalom, minden alapot nélkülöz".

A tárca tudatta, hogy ezért haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

MTI