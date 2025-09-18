Elhunyt Nagy Tibor, a váci aranycsapat kapitánya
2025. szeptember 18. 16:05
Egy héttel 63. születésnapja előtt, szívinfarktus következtében meghalt Nagy Tibor, a Vác FC-Samsung legendás csapatkapitánya, aki 1994-ben bajnoki címhez vezette klubját, és 17 alkalommal a magyar válogatottban is pályára lépett.
A korábbi 17-szeres válogatott sportember szerdán este szívinfarktust kapott, előbb a váci kórházba, majd a Honvédkórházba szállították, de nem sikerült megmenteni az életét - tájékoztatta a család a Nemzeti Sportot.
Nagy Tibor a hetvenes években az Újpesti Dózsában nevelkedett, majd 1986-ban került Vácra 1986-ban, ahol pályafutása végéig 352 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára.
Alapembere és csapatkapitánya volt az 1994-ben bajnoki címet szerzett Vác FC-Samsungnak, a megelőző két idényben ezüstérmes lett a csapattal, s háromszor szerepelt a Magyar Kupa döntőjében. Féléves indonéziai kitérőt követően 2000-ig szerepelt Vácon, majd Fóton töltött két másodosztályú idényt követően az akkor már harmadosztályú Vácnál fejezte be pályafutását 2002-ben. A Vác FC-t vezetőedzőként is irányította.
A magyar válogatottban Mészöly Kálmán második kapitányi időszakában, 1991 januárjában mutatkozott be és 1993 áprilisáig 17 alkalommal lépett pályára, egy gólt szerzett.
MTI/Gondola
