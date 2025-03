Donald Trump nem a megmentőnk, harcostársunk

2025. február 28. 23:32

Donald Trump nem a megmentőnk, hanem a harcostársunk - hangsúlyozta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Peace Through Strength: The World Aligns with Trump - and Hungary elnevezésű konferencián pénteken Budapesten.

Szánthó Miklós köszöntőjét azzal kezdte, hogy az "új világ, új helyzet van". Donald J. Trumpnak hívják az Amerikai Egyesült Államok elnökét. Ha lenne a világon politikai GPS, akkor az most azt mondaná be, hogy globális újratervezés - fogalmazott a főigazgató. Az amerikai-magyar kapcsolatok bő egy hónapja annyira jók, mint korábban talán sohasem - tette hozzá.

Azt mondta: a jó viszony fő oka, hogy az USA elnöke és a magyar miniszterelnök közötti viszony már-már több, mint partneri. Az erős vezetők nemcsak békét teremtenek, de tisztelik is egymást - fűzte hozzá. Arról beszélt, hogy Donald Trumpban és Orbán Viktorban közös a világnézeti rokonság, valamint "figyelemre méltóak az átfedések a geopolitikai céljaikban, és a globalista gépezettel szembeni bajtársi küzdelmükben".

Kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország ma újra politikai szövetséges. Amerikában újra az America First a hivatalos iránytű, Magyarországon pedig 15. éve a döntéshozatal nem külföldi világítótornyok morze jelei, hanem a magyar önérdek alapján történik - mondta. Hozzátette: a jelenlegi amerikai adminisztráció és a magyar jobboldal is a stratégiai lényeglátás, a realitás és a józan ész híve a nemzetközi politikai arénában.

Az ukrajnai háború kapcsán azt mondta, "az erő magabiztosságot ad, ezért van Trump a legjobb helyzetben, hogy elhozza a békét". Emlékeztetett, hogy az amerikai elnök már megkezdte a tárgyalásokat Oroszországgal az ukrajnai háború lezárásáról. Úgy folytatta: "hiszem, hogy békét hoz a Közel-Keletre is, ahogy tette ezt korábban az Ábrahám-megállapodásokkal".

Izraellel kapcsolatban arra is kitért, hogy "miközben a nyugati fősodor a migránsvoksok hajkurászása közepette belesüppedt az antiszemitizmusba, Magyarország minden esetben és minden fórumon Izrael legerősebb, igazából talán egyetlen európai szövetségesének bizonyult az elmúlt években". Szavai szerint Orbán Viktor a béke ukrajnai szükségességének egyszerű igazságát is évek óta hangsúlyozza.

Az Európai Unióról megjegyezte: "Trump és Orbán látja, hogy világrendszerváltás van, a háborúpárti európai vezetők pedig elpityerednek a béke szó hallatán, majd durcásan veszik tudomásul, hogy a tárgyalások vacsoraasztalánál nem, legfeljebb annak menüsorán kapnak majd helyet".

Arról is beszélt, hogy bár a béke most kézzelfogható közelségbe került, "a globalizmussal, a woke-kal szembeni küzdelemben nincs fegyvernyugvás". Rámutatott, hogy a Donald Trump vezette Amerika a globalistákkal szembeni harcban a szuverenisták oldalára került. Kiemelte, hogy a "globalista mélyállam gépezete szemben áll a józan ésszel, a normalitással, a szabadságra épülő nyugati életmóddal".

"A nyílt társadalom mechanizmusa, nevéhez hűen, határtalan"- jelezte Szánthó Miklós. Úgy folytatta: Donald Trump és Elon Musk nagy szívességet tett a világnak, hogy bezárták a USAID-et. A rossz hír az az, hogy ez a hidra most majd Európában igyekszik visszanöveszteni a fejeit - tette hozzá a főigazgató.

Donald Trump nem a megmentőnk, hanem a harcostársunk, és ahogy a békéhez, úgy a globalizmus elleni harchoz is erő kell - zárta beszédét.

Mario Bramnick, a Latino Koalíció Izraelért elnöke arról beszélt, hogy a 2024-es amerikai elnökválasztás nem a demokrata baloldal és a republikánus jobboldal között zajlott, hanem "háború volt fény és sötétség, jó és gonosz, szabadság és zsarnokság" között. Az amerikaiak nemet mondtak a woke-ra, a szocializmusra és a globalizmusra, és igent a családra, a hitre, kereszténységre és judeo-kereszténységre - tette hozzá Donald Trump választási győzelmére utalva.

Az amerikai-magyar kapcsolatokról azt mondta, Orbán Viktor politikája hasonlít Donald Trumpéra, példaként a családi értékek megerősítését, a határok védelmét és a nemzeti szuverenitást említette. Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok ellenségei ugyanazok - tette hozzá.

mti