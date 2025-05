Csökkentette töltési árait a Tesla Magyarországon – már időszakos árazás is elérhető

2025. május 26. 16:10

Jelentősen csökkentette a Tesla a Supercharger hálózat használati díjait Magyarországon. Az árcsökkentés mellett fontos újításként bevezetésre került a napszakonként változó díjszabás, amely hazánkban most jelenik meg először. A Tesla továbbra is kétféle árazást alkalmaz: a normál tarifa mellett kedvezményes árakat kínál a Tesla-tulajdonosoknak, valamint azoknak, akik előfizetnek a 4000 forintos havidíjra. Ez utóbbi 46–58 forinttal kedvezőbb kilowattóránkénti árat jelent. A havi előfizetés azoknak éri meg igazán, akik legalább 70–90 kWh áramot szeretnének felhasználni a következő 30 napban. Fontos, hogy az előfizetés automatikusan megújul, így aki csak egyszeri hosszabb útra tervez, érdemes a hónap vége előtt lemondania a tagságot.

Változatlan maradt az a szabály is, hogy a töltés befejezése után a Supercharger oszlopot feleslegesen foglaló autósokat a Tesla 400 forintos percdíjjal bünteti. A Tesla nemzetközi gyakorlata szerint a töltési díjak napszakonként változnak, főként a délutáni csúcsidőszakban (például 16:00 és 20:00 között) emelkednek az árak. Ezzel nemcsak a hálózat terhelését szabályozzák, de ösztönzik is az éjszakai utazást. Erre példa a horvát Supercharger-hálózat, ahol a nyári szezonban az éjszakai órákban akár ingyenes is volt a töltés.

Mostantól a magyarországi Tesla-tulajdonosok is élvezhetik az időszakos árazás előnyeit. A fóti Superchargeren éjfél és hajnali 4 óra között mindössze 129 Ft/kWh a töltési díj a kedvezményes előfizetők számára, míg nappal 146 forintot kell fizetniük ugyanezért – számolt be róla a Villanyautósok portál. Az új árstruktúra minden magyarországi Supercharger állomást érintett. A korábban egységes, 166 Ft/kWh kedvezményes árhoz képest minden helyszínen csökkent a tarifa – Győrben és Sormáson mindössze 1 forinttal, más állomásokon azonban körülbelül 10 százalékkal lett olcsóbb a töltés. A legkedvezőbb árakat Debrecenben, Fóton, Szegeden és Törökbálinton találják az autósok, ahol 146 Ft/kWh-ért tölthetnek. Alig magasabb a tarifa Miskolcon, Óbudán, Székesfehérváron és Szigetszentmiklóson, ahol 150 forint a kilowattóránkénti ár.

