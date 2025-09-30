A Mi Hazánk szerint alulmérik a párt népszerűségét

A Mi Hazánk támogatottsága messze felülmúlja a közvélemény-kutatók által publikált számokat - jelentette ki keddi budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselője.

A politikus kiemelte: a 2022-es parlamenti választások előtt több cég is 2-3 százalékosra becsülte támogatottágukat, ám végül a voksok közel hat százalékát szerezték meg, ahogy az önkormányzati választáson elért eredményük is felülmúlta a becsültet.

Hangsúlyozta: napjainkban több társaság is a parlamenti bejutási küszöb tájára mérik a Mi Hazánkot, miközben több időközi választáson is 20 százalék körüli eredményt értek el, a hétvégén pedig a Mi Hazánk jelölte nyerte el a Pest vármegyei Gyömrő polgármesteri tisztségét 30 százalék feletti eredménnyel.

Dócs Dávid szerint ezek a cégek megrendelőik igényeinek akarnak megfelelni adataikkal. Hangsúlyozta: a Mi Hazánk az egyetlen nagyobb párt, amelyhez nem áll közel egyetlen közvélemény-kutató intézet sem.

MTI