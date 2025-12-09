Navracsics Tibor: Az önkormányzatok minden helyzetben számíthatnak a kormányra

Szerző: Gondola

2025. december 9. 17:05

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden Budapesten arról beszélt, hogy a kormány továbbra is biztos hátteret nyújt az önkormányzatoknak, amikor váratlan nehézségek vagy károk érik őket. Felidézte:

2011 óta minden évben rendelkezésre áll egy keret a költségvetésben, amelyből vis maior helyzetekben támogatást kaphatnak azok a települések, amelyek természeti katasztrófák vagy egyéb csapások következtében kárt szenvedtek, illetve amelyek beruházásokkal szeretnék megelőzni a jövőbeli károkat.

Elmondása szerint évente általában mintegy 5 milliárd forint jut erre a célra, bár előfordul, hogy ezt az összeget pótolni kell. Idén eddig közel 4 milliárd forintnyi támogatást ítéltek oda.

A mostani döntéssel 22 önkormányzat kap összesen 521 millió forintot, ennek mintegy fele – 200 millió forint – Budapesté.

Navracsics hangsúlyozta: az önkormányzatok minden helyzetben számíthatnak a kormányra, hiszen mindannyian a közjóért dolgoznak, és a polgárok biztonságát, életminőségét szolgálják.