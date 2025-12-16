Terrort karácsonyra? Köszönjük, nem kérünk!

Szerző: Gondola

2025. december 16. 07:37

Amíg a bevándorlás tömeges, illegális és ellenőrizetlen marad, addig borítékolható a biztonsági kockázatok meredek emelkedése, például az adventi vásáraink elleni folyamatos terrortámadások is.

A legalább 16 halálos áldozatot (köztük több magyar) és 42 sérültet követelő sydney-i terrortámadás kapcsán ismét eszünkbe jut Sadiq Khan, London muszlim polgármesterének szállóigévé vált nyilatkozata: „a terror a nagyvárosi élet része”. Valóban?

Nos, nem volt ez mindig így. Ha csak az öreg kontinenst vizsgáljuk, a „karácsonyi terrortámadások” (pontosabb lenne talán adventet írni) a 2010-es évek közepétől szaporodtak meg, váltak önálló kriminalisztikai és biztonságpolitikai műfajjá. Ismert: az utóbbi idők legnagyobb migrációs válsága épp 2015-ben tetőzött, amikor több mint egymillió ember lépett át illegálisan Európába, kaotikus állapotok alakultak ki többek közt a budspesti Keleti pályaudvaron is, majd a német határok „felső korlát nélküli” megnyitásának hírére (Angela Merkel) migránsok ezrei indultak útnak az M1-es autópályán Ausztria felé.

A kifejezetten multikulturális francia nagyvárosokban már 2014 karácsonyán is a terrortámadásokról szóltak a hírek – vélhetően az ISIS által közzétett emlékezetes felhívásnak köszönhetően („keressetek egy hitetlent, zúzzátok szét a fejét egy kővel, mérgezzétek meg, gázoljátok el egy autóval”, stb.), miután a francia hadsereg is csatlakozott a terrorállam elleni katonai koalícióhoz. Először "Allahu Akbart" üvöltözve egy iszlamista férfi késsel támadt rendőrökre egy nyugat-franciaországi rendőrőrsön és többeket megsebesített, mielőtt lelőtték. Majd Dijon központjában hajtott a járókelők közé egy másik iszlamista ugyanezzel a kiáltással, amiben tizenegy ember sérült meg, többen súlyosan. Végül Nantes-ban egy autó gázolta el a helyi karácsonyi vásár látogatóit, 1 halott és számos sebesült (őt a hatóságok „mentálisan sérültként” könyvelték el).

2016 karácsonya előtt történt a hírhedt berlini terrortámadás, amikor egy radikális iszlamista egy kamiont elrabolva a karácsonyi vásárba hajtott: azeredmény 12 halott és több mint 50 sérült.

2018 adventjén egy radikális iszlamista támadó tüzet nyitott és késsel is támadt a strasbourgi karácsonyi vásár közelében: 5 halott, 11 sérült.

2020 november 2-án Bécsben egy radikális iszlamista a város fő zsinagógájának közelében nyitott tüzet, gépkarabélyból: 4 civil és az elkövető meghalt, valamint 22-en megsebesültek.

2024 karácsonya előtt a németországi Magdeburgban egy szaúd-arábiai származású, valószínűleg önmagával (is) meghasonlott terrorista (aki egyébként orvospszichológusként közel-keleti bevándorlókkal foglalkozott) egy autóval hajtott a tömegbe a magdeburgi karácsonyi vásáron: az eredmény 5 halott és legalább 235 (!) sebesült. Előtte két héttel egyébként a német hatóságok elfogtak egy radikális iszlamistát, aki az augsburgi karácsonyi vásáron készült hasonló támadásra.

A mostani sydney-i terrortámadással párhuzamosan érkezett a hír, hogy a müncheni hatóságok öt militáns iszlamista férfit tartóztattak le, akik a gyanú szerint Dingolfing-Landau térségében terveztek autóval egy karácsonyi vásáron az emberek közé hajtani azzal a céllal, hogy „minél több embert öljenek meg.. Münchenben egyébként már idén februárban is történt egy hasonló terrortámadás, amelyben egy két éves kislány és 37 éves édesanyja vesztették életüket, harmincan pedig megsérültek.

A fenti példákból is látszik, hogy nem elszigetelt eseményekről, hanem egy nagyon is súlyos tendenciáról van szó, amire az érintett országok polgárai és városvezetői már úgymond számítanak (vö. Sadiq Khan kijelentésével), és az egekbe szökő biztonsági költségek miatt sokszor inkább lefújják a rendezvényeket

A keresztény világot megbüntetni és megbénítani igyekvő terroristák nagy örömére – feltéve persze, hogy nem szomorkodnak nagyon az elmaradt mészárlások miatt.

Természetesen nem arról van szó, hogy minden muszlim bevándorló potenciális terrorista volna (Syney-ben például az egyik terroristát hősiesen lefegyverző férfi maga is arab származású), hanem arról, hogy

a tömeges, illegális migrációnak igenis van egy elementáris biztonsági kockázata, amit az európai döntéshozóknak mérlegelniük kellene.

Ki vállalja a felelősséget azért, ha mondjuk 10 vagy 50 vagy 100 ellenőrizetlenül beengedett migráns közül 1 ténylegesen terrorista (vagy később „radikalizálódik”, és a fentiekhez hasonló tömeges merényleteket, mészárlásokat követ el? Ez akkor mostantól a „nagyvárosi élet természetes része?” Nem hinném.

A megoldás a problémára viszonylag egyszerű, éppen csak Brüsszelben nem veszik észre (mert nem is akarják észrevenni):

SENKIT, NE, ENGEDJÜNK, BE, ELLENŐRZÉS, NÉLKÜL.

A bevándorlás nemcsak „tömeges” és „illegális” lehet, hanem legális és ellenőrzött is. Kanada például, az egyik legliberálisabb ország, világszinten híres rendkívül szigorú bevándorlási pontrendszeréről: oda valóban a „mérnököket” és az „agysebészeket” várják (meg persze a fizikai munkásokat), évenként meghatározott létszámban – így kerültek egyébként a szocializmus éveitől Magyarországra is arab orvosok, kubai gyári munkások, stb.