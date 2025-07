Az Egri Bor Ünnepe

2025. július 18. 13:03

Az idén is rengetegen voltak kíváncsiak a borvidék kincseire, az egri szakácsművészet, a borásztársadalom és egész Eger sikere is a legutóbbi hosszú hétvége – tájékoztatta a Gondolát Tarsoly József egri hegybíró. Az égiek is úgy akarták, hogy az utóbbi évek egyik legsikeresebb Egri Bor Ünnepe legyen az idei. Az esőfelhők ugyan kerülgették az Érsekkertet, olykor rá is ijesztettek a több tízezer vendégre, de végül komolyabb csapadék nélkül ünnepelhettük az egri borokat, a szőlészeket, borászokat és a konyhaművészeket. A poháreladásokból, a borászok és az éttermek forgalmából arra lehet következtetni, hogy ismét rekordközeli volt a látogatószám, vagy talán egy kicsit át is lépte azt, de mindez háttérbe szorul akkor, amikor látszik, hogy baráti társaságok, családok találkozóhelyévé vált a Borünnep.

Olyan eseménnyé, amelyet már jó előre beírnak nagyon sokan a naptárukba, és ez az egész esemény attól lesz teljes, hogy számukra fontos emberek, szeretteik társaságában kóstolják az egri borokat, vagy szórakoznak a koncertek alatt.

A rendezvény minden napján ki lehetett tenni a Megtelt-táblát az Érsekkert kapujára. Ezért nem a szervezőknek jár először a dicséret, hanem az Egri borvidék szőlészeinek, borászainak, konyhaművészeinek és mindenkinek, aki azért dolgozik egész évben, hogy a környék boraiban rejlő kincseket egyre többen fedezhessék fel Magyarországon és külföldön egyaránt.

Lehet egy ilyen hétvége után nem a folytatáson gondolkodni?” Hamarosan el is indulnak a jövő évi borünnep előkészületei. A főszervező úgy látja, a jövőben továbbra is a családok fesztiválja szeretne lenni Az Egri Bor Ünnepe, azonban idén egyfajta nemzedékváltásnak lehettek tanúi, hiszen nagyon sok fiatal élte át az egri borművészet csodáit az Érsekkertben.

A megnyitó alkalmával a vendégeket Tarsoly József hegybíró, a rendezvény főszervezője, Vágner Ákos Eger Város Polgármestere, dr. Pajtók Gábor Eger és térsége országgyűlési képviselője köszöntötte, majd Egresitsné Firtl Katalin, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója nyitotta meg az egri borok ünnepét, ahol kiderült, hogy a 2024-es Év Egri szőlőtermelője Bukolyi Marcell, a 2024-es Év Egri bortermelője Juhász Ádám lett.

Idén ismét megszervezték a Vöröskereszttel a „Bikavéradást”, az Eger Lions Klub gyűjtött egri és környékbeli hátrányos helyzetű, illetve megváltozott képességű gyermekek részére kirándulások támogatására.

Az Egri Bikavér Borlovagrend megválasztotta a rendezvény legjobb Egri Csillagát és Egri Bikavérét:

– Dr. Gál Lajos: Egri Csillag Grand Superior Kamra-völgy 2021

– Simon Pincészet: Egri Bikavér 2019

A Borünnep legjobb étel-bor párosait a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Sárvári Kálmán Technikum és Szakképző Iskola mesteroktatói zsűrizték, ahol megosztott első helyet ért el a:

– KÜVÉ Bisztró és Borbár – Bikavéres tépett marha, házi knédlivel, erdei gomba, hagyma –Varga Aranymetszés Egri Bikavér 2023

– 1552 Étterem és Amulett Kávézó – Fish & Chips, fűszeres héjas burgonya, remulád mártás, ropogós hagyma, citrom – Soltész Egri Chardonnay 2021

Az Egri Bikavér Borlovagrendi felvonulást követően a színpadi avatás próbára tette a borlovagokat, azonban kiállva a próbát idén 2 fő, dr. Török Tamás ügyvéd és Petrény Norbert szőlész-borász nyert felvételt a borlovagrend tagjai közé.

Vasárnap délelőtt a szőlő- és bortermelők védőszentjéhez a Szent Donát dűlőben ismét elhangzott a fohász a jó termésért, a rossz időjárás és a jégesők elkerüléséért.

Eger Város Önkormányzatának támogatásával és az EVAT Zrt. Rendezvényszervezési divíziójának szervezésével két színpadon több mint 20 koncert és kulturális előadás gazdagította az idei borünnepet. Az Egri Bikavér Színpadon Hungarian Rhapsody, Random Trip, Kelet Brass Band, Honeybeast, Melody Maker koncert, valamint DJ Richmonde, Get Funky Party, a Csillagszeműek néptáncbemutatója, borlovag avatás és igazi különlegességként az Egri Szimfonikus Zenekar „Szimfonikus táncok a fák alatt – Brahmstól Joplinig” produkciója. Az Egri Csillag Színpadon fellépett Grabovski, Trampúr, Esti Kornél, a Hétéltű, Loophia, a Gorg és Benzol, a Király Halott, a Biankahaidu és a Kisbetűs Ünnepnapok is, valamint szövegtrafik irodalom és slam poetry is színesítette a kínálatot.

Köszönetet mondtak a szervezők a Jármű Örökségeinket Őrző Egyesületnek, mert a traktorok és veterán járművek bemutatása, felvonulása Eger belvárosában páratlan élményt nyújtott. Köszönik Eger Város Önkormányzata, valamint az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa anyagi támogatását a Tv Eger kitelepülését, műsorait és a Heves Vármegyei Hírlap tudósításait, a Városgondozás Eger lelkiismeretes munkáját, mellyel igazi rendezvényparkot varázsoltak nekünk, valamint a Heves Megyei Vízmű Zrt. munkatársainak az infrastrukturális háttér biztosítását.

A jövő évi rendezvénnyel kapcsolatban pedig a hegybíró bejelentette: „A továbbiakban is Szent Donát, a szőlő- és bortermelők védőszentjének napjához igazodva tervezik a borművészeti fesztivált. Így jövőre 2026. július 9-11. között lesz a XXX. Egri Bor Ünnepe” - jelzte előre a Gondolához eljuttatott összefoglalójában Tarsoly József főszervező, Eger Város Hegybírója.

