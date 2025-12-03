Nacsa Lőrinc: Magyarország először szervezi meg a Türk Államok Szervezete diaszpóravezetőinek legmagasabb szintű tanácskozását

Szerző: Gondola

Budapesten tartották kedden a Türk Államok Szervezete (TÁSZ) diaszpóráért felelős minisztereinek és intézményvezetőinek hetedik ülését, amelyet első alkalommal szervezett meg egy megfigyelő tagállam, Magyarország.

A találkozót a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága rendezte Nacsa Lőrinc államtitkár vezetésével, a résztvevő országok – Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország és Üzbegisztán – képviselői mellett jelen volt a TÁSZ főtitkára, Kubanicsbek Omuraliev is.

A vendégeket Nacsa Lőrinc államtitkár köszöntötte, aki hangsúlyozta: megtiszteltetés Magyarország számára, hogy otthont adhat a diaszpóravezetők legmagasabb szintű egyeztetésének. Előadásában ismertette a magyar diaszpórapolitika fő pilléreit, kiemelve a 2010 óta folytatott, külföldön élő magyarságra irányuló megerősített kormányzati figyelmet.

Felidézte az egyszerűsített honosítás bevezetését, amelynek révén már mintegy 1,2 millióan szereztek magyar állampolgárságot, valamint a Magyar Diaszpóra Tanács 2011-es megalakulását.

Bemutatta a Kőrösi Csoma Sándor-programot és más, a diaszpórát támogató kezdeményezéseket, köztük az Erősödő Diaszpóra Programot, a hétvégi magyar iskolák találkozóit és a fiatalokat megszólító táborokat, ösztöndíjrendszereket. A részt vevő országok képviselői elismeréssel szóltak a magyar gyakorlatokról, több programot – például a Kőrösi-programot – követendő példaként említve. A felek megállapodtak abban is, hogy a jövőben tovább erősítik együttműködésüket a diaszpórapolitika területén.