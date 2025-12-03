A Tisza megszorítócsomagja pillanatok alatt térdre kényszerítené a kisvállalkozásokat!

Szerző: Gondola

2025. december 3. 18:05

Hatalmasat ütne a kisvállalkozásokon a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja, amely magasabb adókat, a kata, az ekho, a kiva megszűnését és minden bevétel teljes kontrollját hozná.

A Tisza Párt tervezett gazdasági csomagja jelentős terhet róna a hazai kisvállalkozásokra – írja a Világgazdaság . A javaslat megszüntetné valamennyi jelenlegi kedvezményes kisvállalkozói adózási formát – a katát, az ekhót és a kivát –, helyettük pedig egy egységes, kedvezmények nélküli adórendszert vezetne be. A csomag része továbbá egy új, 14 százalékos munkáltatói teher bevezetése is, amely öt kötelező járulékból állna, és különösen a mikrovállalkozásokat sújtaná.

A tervezett változások a szolgáltató szektorban dolgozó kisadózókat érintenék a legérzékenyebben: fodrászokat, taxisokat, kozmetikusokat, szerelőket, fotósokat és más szakmákat, amelyek jelenleg a kata nyújtotta egyszerű és kiszámítható adózási formára támaszkodnak.

A kata megszűnése mellett az ekho eltörlése is érintené az alkotókat, sportolókat, médiaszakembereket és előadóművészeket, akiknek nettó bevétele jelentősen csökkenne. A kiva kiüresedése pedig a kisebb szolgáltató cégeknél bérköltség-emelkedést és elbocsátásokat hozhat.

A csomag emellett a progresszív személyi jövedelemadó-rendszer visszavezetésével további terheket róna az egyéni vállalkozókra.

Elemzések szerint a javaslat költségnövekedést, áremeléseket, tevékenységszűkítést és sok esetben vállalkozások megszűnését eredményezné, ami több tízezer munkahelyet tehetne bizonytalanná.