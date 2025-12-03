Orbán Viktor: Komplett egészségügyi rekonstrukció zajlik országos méretben

Átadták a teljes körűen felújított zuglói Mazsihisz Szeretetkórházat, amelyet a kormány mintegy 8,5 milliárd forintos támogatással újítottak meg. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta: országos léptékű egészségügyi rekonstrukció zajlik, amelynek részeként eddig 91 kórház, 54 rendelőintézet és 107 mentőállomás újult meg, valamint Budapesten 13 kórházfejlesztés történt.

A kormányfő felidézte, hogy Grósz Andor Mazsihisz-elnökké választását követően három megállapodást kötöttek, ezek közül az első teljesült most a kórház korszerűsítésével. Hozzátette, a következő időszakban sor kerül többek között az Országos Rabbiképző felújítására is.

Orbán Viktor hangsúlyozta: személyesen is fontosnak tartja az egyházi fenntartású egészségügyi intézmények működését, mert szerinte „különleges minőség” jellemzi az ottani betegellátást. Felidézte a budapesti zsidó kórházak történetét, és kiemelte, hogy a Szeretetkórház az egyetlen, amely visszakerült a zsidó közösséghez.

A miniszterelnök az eseményen a háború és béke kérdéséről is beszélt, hangsúlyozva, hogy Magyarországnak lehetőségeihez mérten törekednie kell a béketeremtésre, bár nagyhatalmak közötti konfliktusokat nem tud rendezni. Úgy fogalmazott: az Európai Unión belül „háborúpárti többséget” kell meggyőzni a béke fontosságáról.

Újságírói kérdésekre válaszolva a lengyel elnök lemondott budapesti látogatásáról azt mondta: annak hátterében lengyel belpolitikai okok állnak. A Visegrádi Négyek működésével kapcsolatban kijelentette: a magyar elnökség alatt a szervezet jelenleg „bénult”, de Csehország új kormányának hivatalba lépése után újra összehívná a V4-ek miniszterelnöki találkozóját.

Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke az átadáson kiemelte: a felújított Szeretetkórház nemcsak a zsidó közösséget, hanem a teljes társadalmat szolgálja, és fontos szerepet tölt be a krónikus, mozgásszervi és hospice ellátásban – utóbbi az ország legnagyobb osztálya. Emellett új aktív betegellátó részleg és bővülő szakrendelői struktúra is kialakult.