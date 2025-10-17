Földrengés volt Inárcs közelében
2025. október 17. 16:04

Földmozgást regisztráltak a Pest vármegyei Inárcs közelében - közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium csütörtök este az MTI-vel.

Azt írták, este negyed 8 után 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett.

A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földmozgást, eddig Inárcs településről érkezett bejelentés.

MTI
