Az USA lezárta Venezuela légterét

Szerző: MTI, Gondola

2025. november 29. 20:04

A kábszerbűnözőket is figyelmeztette Trump: vigyázzanak, mert a venezuelai légteret teljes egészében lezárták.

Venezuela légterének teljes lezárását jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán közzétett rövid bejegyzésében hívta fel a figyelmet arra, hogy a Venezuela fölötti és körüli légiközlekedési teret lezárja az Egyesült Államok.

"Minden légitársaság, pilóta, kábítószer-kereskedő és embercsempész, kérem vegyék figyelembe, hogy a légtér Venezuela fölött és körül le lesz zárva teljes egészében" - írta Donald Trump, ami megerősítheti egy amerikai katonai művelet szándékát.

Az amerikai elnök csütörtökön az amerikai hadsereg tagjainak Hálaadás ünnepe alkalmából tartott videóbeszélgetésében azt mondta, hogy "nagyon közel áll" az Egyesült Államok szárazföldi akciója a feltételezett venezuelai kábítószer-kereskedő szervezetek ellen.

Az amerikai kormány a hét elején külföldi terrorszervezetté nyilvánította a Cartel des Soles nevű hálózatot, amely feltételezések szerint közel áll a venezuelai kormányhoz és Nicolas Maduro elnökhöz, és amely az Egyesült Államok szerint kulcsszerepet játszik a kábítószer-kereskedelemben.

Az utóbbi hetekben az amerikai haditengerészet komoly erőket összepontosított a dél-amerikai ország partjainak közelében, november első felében oda érkezett a világ legnagyobb és legmodernebb repülőgép-hordozója, a Gerald Ford, valamint kísérőköteléke.

Az Egyesült Államok katonasága szeptember eleje óta fokozza a nyomást Venezuelán. Már több mint tucatnyi tengeri csapást hajtott végre feltételezett kábítószer-csempész motorcsónakok ellen. Az akciókban több mint 80 ember halt meg, az amerikai kormány szerint a fellépésnek köszönhetően nagymértékben sikerült visszaszorítani a Venezuelából az Egyesült Államokba irányuló tengeri kábítószer-csempészetet.