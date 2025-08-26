Ír-magyar - Hat Premier League-játékos a hazai keretben

2025. augusztus 26. 22:03

Heimir Hallgrímsson, az ír labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a magyarok és az örmények elleni világbajnoki selejtezőkre készülő 23 fős keretét, amelybe hat játékos került be az angol élvonalból.

Az ír szövetség közösségi oldalának keddi híre szerint az izlandi szakember együttesének magját a szigetországban játszó labdarúgók alkotják, az angol másod- és a skót első osztályt is többen képviselik.

Ezek alól a két kivétel az AS Romában légióskodó Evan Ferguson, valamint a holland AZ Alkmaar csatára, Troy Parrott.

A keretben ott van a korábban a magyar válogatottal is szóba hozott Sammie Szmodics.

Az írek a vb-selejtező nyitányán, jövő hét szombaton fogadják Dublinban Marco Rossi magyar válogatottját, majd három nappal később Örményországba látogatnak.

Az ír válogatott kerete:

kapusok:

Caoimhin Kelleher (Brentford), Gavin Bazunu (Southampton), Mark Travers (Everton)

hátvédek:

Nathan Collins (Brentford), Jake O'Brien (Everton), Dara O'Shea (Ipswich Town), Liam Scales (Celtic Glasgow), Bosun Lawal (Stoke City), Ryan Manning (Southampton), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers), Jimmy Dunne (Queens Park Rangers)

halfok::

Jason Knight (Bristol City), Killian Phillips (St. Mirren), Jack Taylor (Ipswich Town), Josh Cullen (Burnley)

csatárok:

Kasey McAteer (Ipswich Town), Evan Ferguson (AS Roma), Troy Parrott (AZ Alkmaar), Adam Idah (Celtic Glasgow), Sammie Szmodics (Ipswich Town), Mikey Johnston (West Bromwich Albion), Finn Azaz (Middlesbrough), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town)

