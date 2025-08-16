Kaszinóból tehetséggondozó központ

Mintegy kilencmilliárd forintos beruházás keretében teljeskörűen felújítja és tehetséggondozó központtá alakítja az egykori Nemzeti Casino, majd Fegyveres Erők Klubja pécsi belvárosi épületét a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány - közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.
Közleményükben azt írták, hogy a most induló beruházással a pécsi belváros, azon belül a Király utca egyik - 150 éves múltra visszatekintő, s már több mint két évtizede üresen álló - történelmi épülete újul meg.
Az MCC tervei szerint olyan módon élesztik újjá az épületet, hogy annak értékeit megőrzik, egyben új, közösségi funkcióval látják el egy "21. századi igényeket is kielégítő, átfogó - értékvédelmi, építészeti, szerkezeti, gépészeti, használati - rekonstrukció" eredményeként.
A 2027-ben záruló felújítást követően több mint 300 tehetséges diák tanulhat az épületben tízéves kortól akár a felsőoktatás lezárultát követő időszakban is, továbbá az épület rendezvények, konferenciák, kulturális programok otthonául szolgál majd, abban vendéglátóhely és könyvtár is helyet kap .
Az MCC a pécsi egyetemi kollégiumi férőhelyek bővítéséhez is hozzájárul azzal, hogy az épület telkének szomszédos utca felé eső oldalán több mint száz diák számára létesít korszerű szálláshelyet.
A tervek része egy zöld udvar kialakítása, valamint egy új gyalogos passzázs megépítése, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd a Király utca és a Mária utca között, ezzel is erősítve a belváros pezsgő közösségi életét - emelték ki a közleményben.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
"Számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettünk, sőt mondhatnám, a legtöbb-ben. Néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottunk dűlőre, de némi előrelépést elértünk" - hangsúlyozta az amerikai elnök. Hozzátette: "nagyon jó esélyük" van arra, hogy a legfontosabb kérdésben is eljutnak a megegyezésig, de "nincs megállapodás, amíg mindenben nincs megállapodás".
Hollik István sokkoló számokat is megosztott: a magyar másfél éves gyermekek átlagosan napi 86 percet töltenek képernyő előtt; 2012 és 2017 között a napi négy óránál több képernyőidő aránya 38 százalékról 97 százalékra ugrott.
A nagy múltú rádiós szerkesztő a közlemény szerint arról is beszélt, hogy miképpen vezetett az útja a gyermekkori zenei élményektől és a kántori munkától a Magyar Rádió stúdiójáig, de érintette az 1960-as és 70-es évek hazai kultúrpolitikai kereteit is.