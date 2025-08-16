Kaszinóból tehetséggondozó központ

Mintegy kilencmilliárd forintos beruházás keretében teljeskörűen felújítja és tehetséggondozó központtá alakítja az egykori Nemzeti Casino, majd Fegyveres Erők Klubja pécsi belvárosi épületét a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány - közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.

Közleményükben azt írták, hogy a most induló beruházással a pécsi belváros, azon belül a Király utca egyik - 150 éves múltra visszatekintő, s már több mint két évtizede üresen álló - történelmi épülete újul meg.

Az MCC tervei szerint olyan módon élesztik újjá az épületet, hogy annak értékeit megőrzik, egyben új, közösségi funkcióval látják el egy "21. századi igényeket is kielégítő, átfogó - értékvédelmi, építészeti, szerkezeti, gépészeti, használati - rekonstrukció" eredményeként.

A 2027-ben záruló felújítást követően több mint 300 tehetséges diák tanulhat az épületben tízéves kortól akár a felsőoktatás lezárultát követő időszakban is, továbbá az épület rendezvények, konferenciák, kulturális programok otthonául szolgál majd, abban vendéglátóhely és könyvtár is helyet kap .

Az MCC a pécsi egyetemi kollégiumi férőhelyek bővítéséhez is hozzájárul azzal, hogy az épület telkének szomszédos utca felé eső oldalán több mint száz diák számára létesít korszerű szálláshelyet.

A tervek része egy zöld udvar kialakítása, valamint egy új gyalogos passzázs megépítése, amely közvetlen összeköttetést biztosít majd a Király utca és a Mária utca között, ezzel is erősítve a belváros pezsgő közösségi életét - emelték ki a közleményben.

MTI; Gondola