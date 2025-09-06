Szeptember első hetében megkezdődött az országvédelmi hadgyakorlat
2025. szeptember 6. 21:09

Szeptember első hetében megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nevű nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete - tudatta a Honvédelmi Minisztérium szombaton az MTI-vel.

202509_ADHU25_Bocskai_hajdúdandár_SA_1

honvedelem.hu

Tájékoztatásuk szerint az előre tervezett, NATO-keretek közt megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat során hat héten keresztül mintegy 22 ezer katona - hivatásosok és tartalékosok egyaránt - vonul fel az ország több pontján számos komplex műveletben részt véve.

A gyakorlat végrehajtása kapcsán - csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt - továbbra is fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján. Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlathoz kapcsolódóan, Fajsz-Dombori térségében végrehajtott katonai manőver miatt közúton végrehajtott eszköz-átcsoportosításra kell számítani szeptember 8. és 10. között - olvasható a közleményben.

A HM közlése szerint az említett időszakban katonai gépjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani Szentes - Kiskunfélegyháza - Fülöpjakab - Jakabszállás - Soltvadkert - Kiskőrös - Öregcsertő - Drágszél - Miske - Fajsz, valamint a Szentes - Kiskunfélegyháza - Fülöpjakab - Jakabszállás - Soltvadkert - Kecel - Császártöltés - Sükösd - Dusnok - Fajsz útvonalakon és vissza.

Szeptember 7-én az MH 1. Tűzszerész és Folyamőrezred is megkezdi átcsoportosítását 2 db aknamentesítő hajóval és 29 fővel aznap Bajáig, ahonnan szeptember 8-án és 9-én a Baja-Fajsz folyami útvonalon mozogva a honvédség erőinek dunai átkelését biztosítják Dombori-Fajsz térségében.

A két aknamentesítő hajó szeptember 10-én visszacsoportosítást hajt végre az MH Hadikikötőbe - közölte a minisztérium.

További információ a https://honvedelem.hu/hirek/ oldalon olvasható.

mti
Címkék:
