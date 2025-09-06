Negatívra rontotta a lengyel államadósosztályzat kilátását a Fitch
2025. szeptember 6. 20:06

Leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta az az eddigi stabilról Lengyelország hosszú távú devizaadósság-besorolásának kilátását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt a folyamatosan romló lengyel közfinanszírozási helyzettel indokolta a lépést.

 

A Fitch a Londonban bejelentett döntéssel egy időben megerősítette az "A mínusz" szintű lengyel szuverén devizaadós-osztályzatot.

Ha a Fitch Ratings erről a szintről leminősíti a külső lengyel államadósság-besorolást, Lengyelország ennél a cégnél elveszítené "A" kategóriás osztályzatát, és átkerülne a "BBB" sávba.

A kilátás rontásának indoklásában a Fitch Ratings kiemelte, hogy 2024-ben jelentős államháztartási "elcsúszás" volt a kijelölt célokhoz képest: tavaly a költségvetési hiány elérte a hazai össztermék (GDP) 6,6 százalékát az előző évben mért 5,3 százalék után.

A lengyel kormány 2024-re 5,7 százalékos GDP-arányos deficittel számolt.

A Fitch kiemeli, hogy 2021-ben még csak 1,7 százalékos hiánnyal zárt a lengyel államháztartás.

A hitelminősítő várakozása szerint az idén 6,9 százalékra emelkedik tovább a hazai össztermékhez mért lengyel államháztartási hiány.

A cég hangsúlyozta: a besorolási listáján szereplő "A" kategóriás szuverén adósok GDP-arányos államháztartási hiányának mediánszintje 2,9 százalék.

A Fitch Ratings előrejelzése szerint ebben a környezetben a lengyel államadósságráta 2027-re eléri a 68,3 százalékot.

A hitelminősítő szerint a hiteles költségvetési konszolidációs stratégia hiánya valószínűleg megnehezíti az államháztartási hiányok érdemi csökkentését a 2027-ben esedékes következő parlamenti választásokig hátralévő időszakban, különös tekintettel a korlátozott adóemelési mozgástérre, és arra, hogy Lengyelország várhatóan 4,5 százalékra emeli GDP-arányos védelmi kiadásait.

A Fitch a kormánykoalíció előtt álló kihívások között kiemelte, hogy az augusztus elején hivatalba lépett Karol Nawrocki államfő máris több törvényjavaslatot megvétózott, és nyilvánosan kifejezésre juttatta az adóemeléseket ellenző álláspontját.

A hitelminősítő szerint ugyanakkor a lengyel gazdaság ellenállóképes a kihívásokkal szemben: az idei év első felében a hazai össztermék átlagosan 3,3 százalékkal nőtt éves összevetésben, elsősorban az erőteljes hazai kereslet hatására.

A Fitch prognózisa szerint 2025 és 2026 egészében egyaránt 3,2 százalékos GDP-bővülés várható Lengyelországban.

