Adjunk együtt! – indul az IKSZ adventi karitatív programja!
Szerző: Gondola/IKSZ
2025. december 3. 09:05
Adjunk együtt! elnevezéssel adventi karitatív programot indít az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ). December 10-től 20-ig várják az adományokat, hogy azok még szenteste előtt mindenkihez eljussanak.
A fiatal kereszténydemokraták elindítják az Adjunk Együtt karitatív programot, amelynek célja, hogy az ország számos pontján segítséget nyújtsanak a rászorulóknak az ünnepek előtt- írják közleményükben.
Akciók indulnak több nagyvárosban és kisebb településeken is, például Budapesten, Egerben, Pécsen, Szegeden és Nyíregyházán is.
A program keretében melegételosztásra, cipősdoboz-akcióra és adománygyűjtésre kerül sor. Várnak használt ruhát, tartós élelmiszert, könyveket és játékokat. Az adományokat december 10–20. között gyűjtik, hogy még szenteste előtt eljussanak a rászorulókhoz.
A felhívás mindenkit arra biztat, hogy csatlakozzon és közösen tegyék szebbé a nélkülözők ünnepét.
Kapcsolat: iksz@kdnp.hu +36 20 334 6261