Adjunk együtt! – indul az IKSZ adventi karitatív programja!

Akciók indulnak több nagyvárosban és kisebb településeken is, például Budapesten, Egerben, Pécsen, Szegeden és Nyíregyházán is.

A program keretében melegételosztásra, cipősdoboz-akcióra és adománygyűjtésre kerül sor. Várnak használt ruhát, tartós élelmiszert, könyveket és játékokat. Az adományokat december 10–20. között gyűjtik, hogy még szenteste előtt eljussanak a rászorulókhoz.

A felhívás mindenkit arra biztat, hogy csatlakozzon és közösen tegyék szebbé a nélkülözők ünnepét.