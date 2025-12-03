Szijjártó Péter: Brüsszel továbbra is háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal

Szerző: Gondola/MTI

2025. december 3. 08:33

Európa brüsszeli része továbbra is háborúba akarja vinni a kontinenst Oroszországgal, és a háborúpárti fanatikusok a NATO külügyi tanácsülésén is ezen fognak dolgozni - nyilatkozta ma reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.



A tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult volna a NATO külügyminiszteri ülésére, hogy a "fanatikus háborúpártiak" nyilvánvalóan kísérletet fognak tenni arra, hogy megsemmisítsék azt a korábbi döntést, amely úgy szólt, hogy az észak-atlanti szövetség nem részese az Ukrajnában zajló háborúnak,

és mindent meg is kell tenni annak érdekében, hogy ne is váljon azzá.

"Ma a háborúpárti fanatikusok megpróbálják átadni a múltnak ezt a korábbi döntést,

mi pedig, békepártiak, azon leszünk, hogy megőrizzük ezt a korábbi döntését a NATO-nak"

- szögezte le.