Labdarúgó NB I - A Fradi a harmadik helyre zuhant, a Spartacus elugrott a kieső helyről

2025. október 5. 06:06

A Labdarúgó NB I szerepe az lenne, hogy a magyar válogatott és a hazai klubfutball rangjának emeléséért kiváló játékosokat és kiemelkedő klubokat alakítson ki. Sajnos a hazai bajnokság első osztálya ennek nem tud eleget tenni.

A Vasutas az ETO ellen elért döntetlennel egy pontot szerzett, és ezzel letaszította az FTC-t a másodikról a tabella harmadik helyére. A Fradinak ma meg kellene vernie a Paksot, hogy újfent a második legyen, s egy pontra megközelítse az atomváros gárdáját.

A Spartacus a ZTE megverésével a kieső sávból a 9. helyre ugrott. A Kazincbarcika - ahogy szurkolói újabban hívják: Kazincbarcelona - így megint kieső helyen tanyázik, ám mindössze két ponttal lemaradva a Spartacus mögött, és egy ponttal a Diósgyőr után.

Az ETO a Vasutas ellen elért döntetlennel a felsőházban, az ötödik helyen áll, a Felcsút is a felsőházi hatodik helyet foglalja el. Ma azonban a Kisvárda - ha győz a DVTK ellen - lelökheti az alsóházba a Felcsútot, és utolérheti az ETO-t.

A mai program:

16.30 Ferencvárosi TC–Paksi FC

19.00 Kisvárda FC–Diósgyőri VTK

A Fradinak mindenképp meg kell vernie a Paksot, hogy zárkózzon: egy pontra közelítse meg a másik zöld-fehér csapatot a tabellán. Vereség esetén hétpontosra nő a hátránya, a bajnoki cím megszerzése is kérdőjelessé válik. Lélektanilag is fontos a győzelem, hiszen a Paks egyfajta mumusává vált az FTC-nek. Két kupadöntőben is legyőzte az Üllői útiakat, és ezzel a magyar klubfutballnak is ártott, mert a nemzetközi kupákból teszetosza játékkal hamar kiesett.

A Kisvárda-DVTK meccs kimenetele kérdőjeles, két egyforma csapatról van szó. A Várda a felsőházba ugrana a győzelemmel. A Diósgyőr pedig, ha diadalmaskodna, távolodna veszélyzónától, magát a Kisvárdát is megelőzné. A mérkőzés izgalmasnak ígérkezik annak ellenére, hogy a nemzetközi mezőnyben mindkét együttes nulla.

m4sport.hu/gondola