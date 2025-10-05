Labdarúgó NB I - A Fradi a harmadik helyre zuhant, a Spartacus elugrott a kieső helyről

A Labdarúgó NB I szerepe az lenne, hogy a magyar válogatott és a hazai klubfutball rangjának emeléséért kiváló játékosokat és kiemelkedő klubokat alakítson ki. Sajnos a hazai bajnokság első osztálya ennek nem tud eleget tenni.
A Vasutas az ETO ellen elért döntetlennel egy pontot szerzett, és ezzel letaszította az FTC-t a másodikról a tabella harmadik helyére. A Fradinak ma meg kellene vernie a Paksot, hogy újfent a második legyen, s egy pontra megközelítse az atomváros gárdáját.
A Spartacus a ZTE megverésével a kieső sávból a 9. helyre ugrott. A Kazincbarcika - ahogy szurkolói újabban hívják: Kazincbarcelona - így megint kieső helyen tanyázik, ám mindössze két ponttal lemaradva a Spartacus mögött, és egy ponttal a Diósgyőr után.
Az ETO a Vasutas ellen elért döntetlennel a felsőházban, az ötödik helyen áll, a Felcsút is a felsőházi hatodik helyet foglalja el. Ma azonban a Kisvárda - ha győz a DVTK ellen - lelökheti az alsóházba a Felcsútot, és utolérheti az ETO-t.
A mai program:
16.30 Ferencvárosi TC–Paksi FC
19.00 Kisvárda FC–Diósgyőri VTK
A Fradinak mindenképp meg kell vernie a Paksot, hogy zárkózzon: egy pontra közelítse meg a másik zöld-fehér csapatot a tabellán. Vereség esetén hétpontosra nő a hátránya, a bajnoki cím megszerzése is kérdőjelessé válik. Lélektanilag is fontos a győzelem, hiszen a Paks egyfajta mumusává vált az FTC-nek. Két kupadöntőben is legyőzte az Üllői útiakat, és ezzel a magyar klubfutballnak is ártott, mert a nemzetközi kupákból teszetosza játékkal hamar kiesett.
A Kisvárda-DVTK meccs kimenetele kérdőjeles, két egyforma csapatról van szó. A Várda a felsőházba ugrana a győzelemmel. A Diósgyőr pedig, ha diadalmaskodna, távolodna veszélyzónától, magát a Kisvárdát is megelőzné. A mérkőzés izgalmasnak ígérkezik annak ellenére, hogy a nemzetközi mezőnyben mindkét együttes nulla.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
A választás győztese, Babis kizárta, hogy tárgyalna a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot és nem teljesítették választási ígéreteiket.
A miniszterelnök szerint Magyarország érdeke, hogy Ukrajna mint állam fennmaradjon, de ez nem jelentheti azt, hogy „mi tartsuk el és mi tartsuk fenn” a szomszédos országot.
"Felháborító, hogy a gyermekek védelmének ügyét politikai haszonszerzésre próbálják felhasználni, miközben, amikor kormányon voltak, semmit nem tettek, ezt követően pedig, amikor csak lehetett, következetesen akadályozták a szabályozás szigorítását" - olvasható Soltész Miklós bejegyzésében.