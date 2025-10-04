Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. október 4. 22:53
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
7 (hét)
8 (nyolc)
39 (harminckilenc)
41 (negyvenegy)
49 (negyvenkilenc)
Nyeremények:
5 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 1 521 411 340 forint.
4 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 2 374 850 forint;
3 találatos szelvény 1831 darab, nyereményük egyenként 26 990 forint;
2 találatos szelvény 65 352 darab, nyereményük egyenként 2860 forint.
Joker: 496826
Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye 41 779 740 forint.
MTI
Címkék:
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
A választás győztese, Babis kizárta, hogy tárgyalna a jelenlegi kormánypártokkal, amelyek szerinte tönkretették Csehországot és nem teljesítették választási ígéreteiket.
-
A miniszterelnök szerint Magyarország érdeke, hogy Ukrajna mint állam fennmaradjon, de ez nem jelentheti azt, hogy „mi tartsuk el és mi tartsuk fenn” a szomszédos országot.
-
"Felháborító, hogy a gyermekek védelmének ügyét politikai haszonszerzésre próbálják felhasználni, miközben, amikor kormányon voltak, semmit nem tettek, ezt követően pedig, amikor csak lehetett, következetesen akadályozták a szabályozás szigorítását" - olvasható Soltész Miklós bejegyzésében.