Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
2025. október 4. 22:53

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 40. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

7 (hét)

8 (nyolc)

39 (harminckilenc)

41 (negyvenegy)

49 (negyvenkilenc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 1 521 411 340 forint.

4 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 2 374 850 forint;

3 találatos szelvény 1831 darab, nyereményük egyenként 26 990 forint;

2 találatos szelvény 65 352 darab, nyereményük egyenként 2860 forint.

Joker: 496826

Egy telitalálos Joker-volt, nyereménye 41 779 740 forint.

MTI
