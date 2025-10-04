Labdarúgó NB I - Nem bírt egymással a Debrecen és a Győr

A Debreceni VSC 1-1-es döntetlent játszott szombaton a vendég ETO FC Győrrel a labdarúgó Fizz Liga kilencedik fordulójában.
A győriek ezzel megőrizték idegenbeli veretlenségüket, a Debrecen viszont sorozatban a harmadik hazai találkozóján maradt nyeretlen.
Fizz Liga, 9. forduló:
Debreceni VSC-ETO FC 1-1 (0-0)
Debrecen, 5077 néző, v.: Karakó
gólszerzők: Dzsudzsák (49.), illetve Anton (67.)
sárga lap: Mejías (26.), Youga (45+3.), illetve Benbuali (22.), Stefulj (48.), Schön (56.)
DEBRECENI VSC:
Varga Á. - Dacosta (Szécsi, 82.), Lang, Mejías, Guerrero - Youga, Szűcs T. - Kocsics (Batik, 82.), Dzsudzsák, Vajda (Gordic, 72.) - Bárány (Sissoko, 93.)
ETO FC:
Petrás - Tóth R., Abrahamsson, Csinger, Stefulj - Anton, Vitális - Bánáti (Vingler, 67.), Gavric (Schön, 40.), Bumba (Nije, 93.) - Benbuali
Labdarúgó Fizz Liga - Debreceni VSC - ETO FC
Debrecen, 2025. október 4. Kocsis Dominik, a DVSC (b) és Daniel Stefulj, a Győr játékosa a labdarúgó Fizz Liga 9. fordulójában játszott Debreceni VSC - ETO FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. október 4-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Az első játékrészben a kapusok játszották a főszerepet, kettejük közül is a debreceni Varga Ádám emelkedett ki, aki több bravúros védéssel segítette csapatát.
Mindkét csapat bátran felvállalta a támadásokat, érvényes gólt azonban egyik sem tudott szerezni a szünetig.
Nem sokkal a fordulást követően előnybe került a Debrecen, a válogatottsági rekorder, Dzsudzsák Balázs szabadrúgásból tekert a kapuba, mind a sorfal, mind a vendégek kapusa nagyot hibázott.
A győrii kapus gyerekes ügyetlenséggel bepaskolja a hálóba a nehéz szögből kapura csavart labdát - MTI/Czeglédi Zsolt
A 64. percben ritkán látható jelenetsor végén büntetőhöz jutottak a vendégek: egy beívelés közben a korábbi győri futballista, a 70-szeres válogatott Lang Ádám párharca közben felemelte mindkét kezét - jelezve, hogy ő hozzá sem ért ellenfeléhez -, a labda azonban így rápattant, a játékvezető némi videózást követően a 11-es pontra mutatott, Paul Anton pedig kiegyenlített.
A gól után a Győr lendületbe jött és futószalagon alakította ki a veszélyes helyzeteket a Debrecen kapuja előtt, de az eredmény nem változott.
