A családi értékek mellett demonstráltak Pécsen

2025. október 4. 22:04

A családi értékek mellett, a "normalitásért, a nemzeti értékekért, az identitásunkért való kiállásért" demonstráltak Pécsen szombaton.

A CitizenGo nevű szervezet felhívására az V. Pécs Pride-ot megelőző órákra időzített rendezvény résztvevői a vasútállomástól a belvárosban található Kossuth térre vonultak, ahonnan rövid beszédek meghallgatása után a Janus Pannonius utca felé folytatták útjukat, majd a székesegyház előtt közös imádságot tartottak.

Teleki Béla, a CitizenGo Magyarország kampányigazgatója az eseményen újságíróknak azt mondta: mindenkit szeretettel vártak, legyen családos, vagy egyedülálló, hogy megmutassák, vannak még, akik képesek kiállni ezen értékekért, és ennek egy néma, békés séta keretében nyomatékot is adni.

Jelezte, több ezren írták már alá azt az online petíciójukat, amelyben kiállnak a rendőrség mellett.

"Magyarország törvényes rendjét nekünk, polgároknak kell megvédeni, nem a politikától kell várni a megoldást arra, hogy majd a gyermekeinket, a családjainkat megvédi, hanem magunknak kell kiállnunk az LMBTQ diktatúra ellen, ami beszivárog most már a magyar vidékre is" - fogalmazott.

Úgy vélte, mindenki érezheti az olyan aktivista csoportokon keresztül - mint amilyen a Pécs Pride-ot is szervezi - azt "a nyugatról beszivárgó atmoszférát, amelyben "a félelemről papolnak, és közben pedig mindenkit megfélemlítenek".

"Egy olyan genderideológiát erőltetnek ránk, ami nem a miénk, nincs közünk hozzá, és a természetellenes, emberellenes eszméket hirdet" - mondta.

Teleki Béla szavai szerint ez az atmoszféra mindenhol tapasztalható, ott van a családokban, a szülői döntésekben.

"Ez nagy veszély, amit még sokan nem látnak, nem tudnak felmérni, pedig senki nem maradhat ebben pártatlan ebben a kérdésben, és ezért vagyok büszke a mai nap résztvevőire, azokra a tudatos polgárokra, akik aláírják a petíciót, kiállnak, felszólalnak az igazságért"

- mondta.

Megjegyezte, "aki felszólal ez ellen az őrület emberellenes ideológia ellen, az szélsőséges, az radikális, holott pontosan ezek a külföldi szervezetek, akikkel együttműködik a pécsi városvezetés, és beengedi ide, hogy megfertőzze a magyar családok a gondolkodását, a gyermekek nevelését, az, ami a félelmet kelti, az, ami ellehetetleníti a párbeszédet".

MTI