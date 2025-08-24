Labdarúgó NB I - Az MTK legyőzésével már a Paks az első
2025. augusztus 24. 23:06

Miután a nemzetközi kupákból kiesett a Paks, a futball világában nulla jelentőségű NB I tabelláján átvette a vezetést. 

A Paks idegenben nyert 3-2-re az MTK Budapest ellen a labdarúgó Fizz Liga ötödik fordulójának vasárnapi egyetlen mérkőzésén, és átvette a vezetést a tabellán.

Zimmermann Márió ezzel a mérkőzéssel mutatkozott be az élvonalban, a 31 esztendős ózdi játékvezető korábban 40 NB II-es és 58 NB III-as bajnokin működött.

A Paks kétgólos előnyt tékozolt el a második félidőben, de a hajrában szerzett tizenegyes góllal végül megnyerte a mérkőzést.

Fizz Liga, 5. forduló:

MTK Budapest-Paksi FC 2-3 (0-2)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2376 néző, v.: Zimmermann

gólszerzők: Átrok (59.), Horváth A. (66.), illetve Vécsei (18.), Hahn (28., 11-esből), Windecker (82., 11-esből)

sárga lap: Molnár R. (33.), Szépe (40.), Széles (81.), Bognár I. (91.)

MTK:

Demjén - Szépe (Molnár Á., 60.), Beriasvili, Kádár, Széles - Horváth A. (Polievka, 84.), Bognár I. Kata - Molnár R. (Kerezsi, 60.), Jurina (Németh K., 60.), Átrok (Szűcs P., 74.)

PAKS:

Kovácsik - Lenzsér, Kinyik, Vécsei - Osváth, Horváth K. (Böde, 76.), Papp K., Gyurkits (Tóth B., 55.), Silye (Hinora, 76.) - Haraszti (Windecker, 55.), Hahn (Pető, 65.)

Hazai lehetőségekkel indult a mérkőzés, de két kimaradt helyzet után a 18. percben a Paks szerzett vezetést.

Silye Erik a bal szélről tette középre a labdát, a védelemből előrehúzódó Vécsei Bálint pedig a kapu közepébe lőtt.
Labdarúgó Fizz Liga - MTK Budapest - Paksi FC

A tizenháromszoros válogatott futballista az első játékrész közepén növelhette volna az előnyt, de közeli lövése után Marin Jurina könyökéről vágódott szögletre a labda, a VAR-vizsgálat után azonban büntetőhöz jutottak a vendégek.

A tizenegyest Hahn János végezte el és jobbal a kapu bal oldalába lőtt. A négy évvel korábban gólkirályi címet ünneplő 30 esztendős csatár pályafutása kilencedik gólját szerezte az MTK Budapest ellen.

Fordulás után a hazaiak hét perc alatt egyenlíthettek volna, de a góllövőlistát öt góllal vezető Molnár Rajmund előbb a jobb kapufa mellé lőtt, majd egy méterről a lécre rúgta a labdát, amely a gólvonal elé vágódott, végül a paksiak felszabadítottak.

Sorra vezették támadásaikat a hazaiak, és az 59. percben a 19 esztendős Átrok István góljával szépítettek, sőt, a 66. percben Horváth Artúr egyenlített.

A két találat között csak Kovácsik Ádám védeseinek köszönhették a vendégek, hogy nem kaptak több gólt.

A hajrában Széles Imre a tizenhatoson belül földre vitte Tóth Barnát, amiért a Paks megkapta a második büntetőjét, Windecker József pedig újra előnyhöz jutattat a Paksot.

Az eredmény már nem változott, így a továbbra is veretlen zöld-fehérek nemcsak a három pont megszerzésének örülhettek, hanem az első helynek is a tabellán.

Veresége ellenére az MTK minden dicséretet megérdemelt, mivel a múlt heti, az ETO FC elleni 7-2-es vereség után lényegesen jobban futballozott, de balszerencséjére a paksi kapus, Kovácsik Ádám nagyszerűen védett.

MTI, Gondola
