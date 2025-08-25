Labdarúgó NB I: Négy pontra húzott el a Paks a Fraditól

Noha az FTC eggyel kevesebb meccset játszott, a Paks négypontos előnye azt jelenti, hogy legalább két forduló kellene ahhoz, hogy a Fradi visszavegye a vezetést az NB I tabelláján. A kép egyelőre torz, hiszen a nemzetközi mezőnyben labdába rúgni képes csapatok közül a Fradi a negyedik, a Győr a hetedik. Az összes többi csapat csak nevetségessé tenné a magyar klubfutballt nemzetközi kupaküzdelemben. A most harmadik Felcsút azonnal kiesett a nemzetközi mezőnyből. Az NB I-ben a Fradit azonban megverte, állítólag azért, mert Hornyák Zsolt edző a félidőben jó taktikai módosítást tett. Kérdés, hogy ugyanilyen taktikai módosítást miért nem tudott tenni akkor, amikor külföldi ellenféllel kellett ütköznie. Egyértelmű, hogy a Felcsútot nem szabad nemzetközi meccs lehetőségéhez juttatni. Ugyanez mondható el a Paksról, amely szintén leszerepelt a nemzetközi mezőnyben. Furcsa, hogy az atomváros edzője most azt nyilatkozta, könnyebb így a bajnokságra koncentrálni. Kérdés, mi értelme van az NB I-nek, ha nem az, hogy ebben a bajnokságban lehet a kupaküzdelmekben való indulás lehetőségét kivívni. Ha egy edzőnek teher az, hogy a magyar bajnokság mellett nemzetközi meccseket kell játszani, akkor ezt az edzőt azonnal az NB II-be kell buktatni. Semmi értelme annak, hogy az NB I-ben hősködjön, hősködnie a Kolozsvár csapata ellen kellett volna: mára kiderült, hogy a kolozsvári gárda nagyon is verhető. A magyar klubfutballnak folyamatosan jelen kellene lennie a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és két csapattal a Konferencia-ligában, amelyet egyesek konfetti-ligának csúfolnak. Ezekben a kupaküzdelmekben a csoportkör után is kell magyarországi csapatnak lennie, sőt az elődöntőbe, idővel a döntőbe is be kell jutnia. Ha ez legalább nem célkitűzés, akkor semmi értelme a hazai NB I-et fenntartani.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
Cserkészek, zászlótartók, koronaőrök vonultak fel és foglalták el helyüket a nagy szentély körül. Itt helyezték el az ünnepre a bécsi Stephansdom kincstárában őrzött Szent István ereklyét is, melyből csupán három létezik világszerte.
A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a vasárnap délelőtti, esőáztatta döntős program során a milánói kajak-kenu világbajnokságon, két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.
Fucsovics pályafutása ötödik ATP-fináléjára készülhetett, eddigi mérlege két győzelem és két vereség volt: 2018-ban a genfi, tavaly pedig a bukaresti salakon diadalmaskodott, két keménypályás döntőjét viszont elveszítette 2019-ben Szófiában és 2021-ben Rotterdamban.