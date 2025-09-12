Magyar Kupa - A Soroksár az első továbbjutó - szombaton Szarvaskenden a csúcsmeccs

Elsőként a másodosztályú Soroksár biztosította a helyét a legjobb 32 között a labdarúgó Magyar Kupában.
Az együttes pénteken az NB III-as Tatabánya vendége volt és mindkét félidőben egy gólt szerezve magabiztosan győzött.
A harmadik forduló további mérkőzéseit szombaton és vasárnap rendezik. A továbbjutás valamennyi párharcban egy meccsen dől el, döntetlen esetén kétszer tizenöt perc hosszabbítás, majd - ha szükséges -, tizenegyespárbaj következik.
Eredmény:
Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért):
Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Soroksár SC (NB II) 0-2 (0-1)
szombat:
Eger SE (NB III)-Budafoki MTE (NB II) 11.00
PTE-PEAC (NB III) - III. Kerületi TVE (NB III) 13.00
Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)-Zalaegerszegi TE FC 14.00
Érdi VSE (NB III)-ETO FC 15.00
VSC 2015 Veszprém (NB III)-Debreceni VSC 15.00
Iváncsa KSE (NB III)-Kolorcity Kazincbarcika SC 15.00
Szajol KLK (megyei I.)-Paksi FC 15.00
Hódmezővásárhelyi FC (NB III)-Diósgyőri VTK 15.00
Gyulai Termál FC (NB III)-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 15.00
FC Nagykanizsa (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II) 15.00
Füzesabony SC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 15.00
Móri SE (megyei I.)-Budapest Honvéd FC (NB II) 15.00
Szolnoki MÁV FC (megyei I.)-ESMTK (NB III) 15.00
Majosi SE (NB III)-Gödöllői SK (NB III) 15.00
Tiszafüredi VSE (NB III)-Putnok FC (NB III) 15.00
Salgótarjáni BTC (megyei I.)-Tiszakécskei LC (NB II) 15.00
BFC Siófok (NB III)-MTK Budapest 16.00
Szarvaskend SE (megyei I.)-Ferencvárosi TC 16.00
REAC (megyei I.)-Karcagi SC (NB II) 16.00
Pécsi MFC (NB III)-Debreceni EAC (NB III) 17.00
Békéscsaba 1912 Előre (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC 18.00
Gyirmót FC Győr (NB III)-Aqvital FC Csákvár (NB II) 18.00
Vasas FC (NB II)-Puskás Akadémia FC 19.00
FC Ajka (NB II)-Kisvárda Master Good 19.00
Dorogi FC (NB III) - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 19.00
Videoton FC Fehérvár (NB II)-Szentlőrinc (NB II) 19.00
vasárnap:
Kelen SC (megyei I.)-Tarpa SC (NB III) 15.00
Mezőörs KSE (megyei I.)-Komárom VSE (NB III) 15.00
Martfűi LSE (NB III)-Dombóvári FC (NB III) 15.00
Sárvár FC (megyei I.)-Pilisi LK (megyei I.) 15.00
Kecskeméti TE (NB II)-Újpest FC 16.15
