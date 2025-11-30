Buenos Aires-i tenisztorna - A magyar teniszcsillag döntőbe jutott
Buenos Airesben áll a tornagyőzelem küszöbén a magyar teniszcsillag.
A harmadik helyen kiemelt Udvardy Panna két játszmában legyőzte a szlovén Veronika Erjavecet a 115 ezer dollár (38 millió forint) összdíjazású Buenos Aires-i salakpályás női challenger tenisztorna szombati elődöntőjében.
A világranglistán 107. magyar játékosnak több mint hat órát kellett várakoznia, mert esőszünet miatt annyival később kezdődött a mérkőzése. A játékán mindez nem látszott, mert rendkívül magabiztosan győzte le 62 perc alatt, kétszer 6:3-ra ellenfelét, aki mindössze hat hellyel áll mögötte a világranglistán.
A 27 éves Udvardy azért küzd, hogy minél jobb világranglistás helyezésével felférjen a januári ausztrál nyílt bajnokság főtáblájára.
Eredmény, elődöntő:
UDVARDY Panna (3.)-Veronika Erjavec (szlovén, 6.) 6:3, 6:3