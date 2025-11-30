Részegen agyonverte ismerősét Miskolcon

Szerző: MTI

2025. november 30. 15:04

Bravúros nyomkövetés!

Elfogták a rendőrök azt a fiatal bűnözőt, aki a megalapozott gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta egy ismerősét Miskolcon, hogy az a helyszínen elhunyt szombaton késő este - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap a police.hu oldalon.

A járőrök lakossági bejelentés alapján Miskolcon, a Feszty Árpád úton az úttesten fekve holtan találtak egy férfit szombaton este 22 óra után. A férfin friss sérülések voltak.

A rendőrök azonnal megkezdték a környék átvizsgálását, információk, adatok beszerzését, ami rövid időn belül eredménnyel járt. A helyszíntől már több száz méterre egy 19 éves bűnözőt állítottak meg és igazoltattak, ő elismerte, hogy ő bántalmazta az elhunyt 59 éves férfit.

A rendőr-főkapitányságra előállított bűnöző hajnali kihallgatása során elmondta, hogy az éjszaka során ismerősével az utcán italoztak, közben vita alakult ki közöttük, ezért összeverekedtek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói a tettest emberölés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették - közölték.