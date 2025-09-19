Már 2027-ben megvalósulhat az NBA Europe
2025. szeptember 19. 10:08
Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) és a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) 2027-ben vagy 2028-ban tervezi egy európai székhelyű liga elindítását.
A bajnoki sorozatban várhatóan 16 gárda vesz majd részt, köztük olyan klubok csapatai, mint a Real Madrid, a Barcelona és a Fenerbahçe - közölte Adam Silver, az NBA biztosa az ESPN csatorna beszámolója szerint.
Az NBA Europe projekt néven futó elképzelésről először idén márciusban tett bejelentést a két fél.
"Nem akarnánk ezt az ötletet 2028 utánra halasztani. Most jött el a tökéletes alkalom arra, hogy valami ilyesmit tegyünk" - mondta Silver. Megjegyezte, hogy kezdetben a meglévő arénákat használnák Európa-szerte, amíg a modernebb infrastruktúra ki nem épül.
MTI
Címkék:
-
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
A kormányfőt kérdezték a tíz évvel ezelőtti, a röszkei határnál történt eseményekről. Elmondta, Röszkénél derült ki, hogy a migránsok nem menekültek, hogy mobiltelefonjaik vannak, hogy összehangolt akcióra képesek, inkább katonai jellegű a mozgásuk és nem pedig a menekültekre emlékeztető, ott derült ki, hogy bankkártyáik vannak, hogy szervezett embercsempész-hálózatok mozgatják őket, és ott derült ki, hogy az egész mögött Soros György civil szervezeteinek hálózata húzódik meg.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Tusványos egyik panelbeszélgetésében az Európai Unió kereszténydemokrata gyökereit, jelenlegi állapotát és jövőbeli lehetőségeit vitatták meg. Ennek kapcsán beszélgettünk Nádor Koppány Zsomborral, a Szent István Intézet kutatási igazgatójával, aki a miniszterelnök-helyettes tanácsadója is.