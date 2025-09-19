Már 2027-ben megvalósulhat az NBA Europe

2025. szeptember 19. 10:08

Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) és a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) 2027-ben vagy 2028-ban tervezi egy európai székhelyű liga elindítását.

A bajnoki sorozatban várhatóan 16 gárda vesz majd részt, köztük olyan klubok csapatai, mint a Real Madrid, a Barcelona és a Fenerbahçe - közölte Adam Silver, az NBA biztosa az ESPN csatorna beszámolója szerint.

Az NBA Europe projekt néven futó elképzelésről először idén márciusban tett bejelentést a két fél.

"Nem akarnánk ezt az ötletet 2028 utánra halasztani. Most jött el a tökéletes alkalom arra, hogy valami ilyesmit tegyünk" - mondta Silver. Megjegyezte, hogy kezdetben a meglévő arénákat használnák Európa-szerte, amíg a modernebb infrastruktúra ki nem épül.

MTI