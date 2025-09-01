Már küldik a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat – ezt kell tennie annak, aki nem tudja átvenni

2025. szeptember 1. 14:16

A Magyar Posta október 15-ig több mint 2,3 millió jogosult részére ütemezetten kísérli meg kézbesíteni az utalványokat, amelyeket az év végéig a vidéki kisboltokban, nagyobb áruházláncoknál és őstermelőknél lehet beváltani. Hétfőn kezdik el kézbesíteni az egyszeri 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a nyugdíjasoknak. A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen. Ha a címzett nincs otthon, aggodalomra nincs ok, a kijelölt letéti postán tíz munkanapon belül a címzett vagy akár a meghatalmazottja is átveheti a juttatást – közölte a Magyar Posta.

A postások szeptember 1. és október 15. között több mint 2,3 millió jogosult részére ütemezetten kézbesítik, illetve kísérlik meg kézbesíteni az utalványokat arra a címre, amely a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szerepel. Ha sem a címzett, sem a meghatalmazottja nem tartózkodik a címen a kézbesítés pillanatában, a kézbesítő értesítőt helyez el a cím szerinti postaládában. Ha az utalványra jogosult nem jelentkezik a megadott időszakban a juttatásért, akkor az őrzési idő leteltét követően a Magyar Posta a nyugdíjas élelmiszer-utalványt tartalmazó küldeményt a Magyar Államkincstár részére visszaküldi. Az utalványok újbóli kiküldése közvetlenül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának megkeresésével kérhető legkésőbb 2025. november 14-ig.

Azok, akik augusztusban lettek jogosultak a nyugdíjra, még nem kaphatnak utalványt – figyelmeztet az atv.hu a Nyugdíjas Parlament elnökének tájékoztatása alapján. A megérkező borítékban különböző címletekben lesznek az utalványok, mellettük pedig egy levél, miniszterelnöki aláírással. Akik már júliusban kaptak nyugdíjfolyósítást, ők kaphatnak 30 ezer forint értékű utalványt. Karácsony Mihály közölte: az utalványokat december 31-ig a vidéki kisboltokban, nagyobb áruházláncoknál és őstermelőknél lehet majd beváltani. További részletek ezen az oldalon olvashatók.

Az átlag öregségi nyugdíj idén januárban 242 ezer forint volt: a férfiak közül 468 ezren kaptak ennél kevesebbet, a nők közül dupla ennyien, 953 ezren. A KSH adatai szerint 77 ezer ember kap félmilliónál is nagyobb összegű nyugdíjat. A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának elnöke szerint a kisnyugdíjasoknak jól jön az utalvány, továbbá hozzátette: „a legsúlyosabb a nyugdíj indexálás, a januári nyugdíjemelés megváltoztatása volt.” Juhász László szerint az inflációs adatot követi a nyugdíjasok nyugdíjemelése, miközben az aktív dolgozók bére kétszer-háromszor annyit emelkedik.

Infostart, atv.hu