Rétvári Bence: az uniós háborúpárti vezetők Magyar Péter segítségével már a békekötés előtt fel kívánják venni Ukrajnát az Európai Unióba

Szerző: Gondola

2026. február 11. 12:35

Az uniós háborúpárti vezetők már a békekötés előtt fel kívánják venni Ukrajnát az Európai Unióba. Ennek az egyetlen komoly akadálya a jelenlegi magyar kormány. Brüsszelnek két terve is van erre.

Rétvári Bence belügyminiszter-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) alelnöke Facebook-posztjában számolt be róla , hogy Brüsszelben olyan háttéralkuk zajlanak, amelyek kifejezetten a magyar nemzeti érdekekkel mennek szembe. A Politico értesüléseire hivatkozva azt állítja, hogy az uniós háborúpárti vezetők már a békekötés előtt fel kívánják venni Ukrajnát az Európai Unióba.

Ennek az egyetlen komoly akadálya a jelenlegi magyar kormány, amely következetesen ellenzi Ukrajna gyorsított csatlakozását.

A belügyminiszter-helyettes kiemeli, hogy a terv első körben Magyar Péter hatalomra juttatásával számol, mivel a Tisza Párt támogatná Ukrajna felvételét, valamint az ezzel együtt járó gazdasági következményeket, például adóemeléseket és megszorításokat. Egy esetleges kormányváltás elhárítaná a magyar vétót, így megnyílna az út a csatlakozás előtt.

Emellett a Politico szerint létezik egy „B-terv” is: ha a magyar választók nem a brüsszeli elképzeléseknek megfelelően döntenének, akkor az EU intézményi szinten korlátozná vagy megszüntetné Magyarország vétójogát, felszámolva az egyhangú döntéshozatal gyakorlatát.

Magyarán szólva a brüsszeli bürokrácia kész félretenni a tagállami szuverenitást geopolitikai céljai érdekében – állapítja meg Rétvári Bence.

A kereszténydemokrata politikus szerint kizárólag a jelenlegi nemzeti kormány képes megvédeni a magyar érdekeket, nemet mondani az uniós nyomásnak, elutasítani a magyar források Ukrajnába irányítását, és megakadályozni Ukrajna 2027-re tervezett EU-csatlakozását. A zárás egyértelmű politikai üzenetet fogalmaz meg: