Szijjártó Péter: a Brüsszel-Kijev koalíció célja a magyar nemzeti kormány kiiktatása

Szerző: Gondola

2026. február 11. 16:06

Szijjártó Péter külügyminiszter a kormányülést követően arról beszélt, hogy létrejött egy Brüsszel–Kijev koalíció, amelynek három fő célja van: a fegyverszállítások fenntartása, a pénzügyi támogatások folytatása és Ukrajna mielőbbi európai uniós csatlakozása.

Állítása szerint

az úgynevezett ötpontos Zelenszkij-terv ennek politikai elemét erősíti fel, és azt célozza, hogy Ukrajna már 2027-ben – akár a szükséges reformok lezárása és a háború befejezése előtt – EU-tag lehessen.

A miniszter úgy fogalmazott: a terv kidolgozói Magyarországot tekintik a legfőbb akadálynak, mivel a magyar kormány ellenzi Ukrajna gyorsított felvételét. Szerinte Brüsszel technikai eszközökkel sok mindent előkészíthet, de a végső döntéshez szükséges egyhangúság miatt nem tudja Magyarország tiltakozását egyszerűen megkerülni.

Szijjártó azt állította, hogy a terv egyik kulcseleme a magyar kormány „kiiktatása”, vagyis politikai változás elérése Magyarországon, mert így megszűnne a vétó.

Hozzátette: a terv hosszabb távú célja az egyhangú döntéshozatal – és ezzel a vétójog – megszüntetése is, hogy a jövőben ne akadályozhassák a tagállamok a brüsszeli döntéseket.

Értelmezése szerint mindez az „Európai Egyesült Államok” irányába mutat, ahol a döntéshozatal a tagállamok feje fölé kerülne, és a nemzeti kormányok mozgástere jelentősen csökkenne.