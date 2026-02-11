Orbán Viktor Szentendrén: Ha Ukrajna belépne, az EU háborúban állna

Szerző: Gondola

2026. február 11. 11:36

Orbán Viktor szentendrei fórumán arról beszélt, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozása nem egyszerű politikai vagy technikai kérdés, hanem Magyarország és egész Európa biztonságát érintő létkérdés.

A miniszetrelnök Vitályos Eszterrel, a Fidesz-KDNP helyi országgyűlési képviselőjével tartott Szentendrén háborúellenes országjáró lakossági fórumot. A kormányfő hangsúlyozta:

Ukrajna jelenlegi helyzetében – aktív háborús konfliktus közben – az EU tagja lenne, azzal az Európai Unió közvetlenül belépne a háborúba.

Orbán Viktor egy, a Politico által ismertetett ötpontos Zelenszkij-tervre hivatkozott , amelynek célja az ukrán csatlakozás felgyorsítása 2027-ig. A terv azt is felveti, hogy Ukrajna már a teljes jogú tagság előtt részleges tagságot vagy bizonyos döntéshozatali jogosítványokat kaphatna. Orbán Viktor szerint az úgynevezett „akadályok”, amelyeket a terv kezelni kíván, valójában Magyarországot jelentik, mivel a magyar kormány következetesen ellenzi az ukrán csatlakozást, a saját nemzeti érdekeiből kifolyólag.

A beszédben az is elhangzott, hogy egyes elképzelések számolnak egy esetleges magyarországi kormányváltással is, amely megszüntethetné a magyar vétót. Orbán Viktor ezt politikai spekulációnak nevezte, és hangsúlyozta: a magyar álláspont nem taktikai kérdés, hanem a béke melletti elvi kiállás.

Érvelése szerint az EU történetében még nem fordult elő, hogy aktív háborúban álló országot teljes jogú tagként felvettek volna. Úgy véli, Ukrajna felvétele az EU-ba – és a NATO-ba – automatikusan magával hozná a konfliktus kiterjedésének veszélyét. A kormányfő szerint ezért Magyarország ellenállása nem akadályozás, hanem felelős döntés Európa jövője és a háború elkerülése érdekében.

Orbán Viktor tehát azt az álláspontot képviseli, hogy Ukrajna csatlakozásának megakadályozása az Európai Unió békés pályán tartását szolgálja, míg a gyorsított felvétel szerinte súlyos biztonsági kockázatot jelentene az egész kontinens számára.