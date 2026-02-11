Csercsa Balázs: a Tiszában "közszájon forogtak" a vagyonadóról, a többkulcsos adóról és progresszív szja-ról szóló tervek

Szerző: Gondola

2026. február 11. 09:36

Csercsa Balázs, a Tisza Párt volt egyházügyi munkacsoport-vezetője az M1 48 perc című műsorában arról beszélt, hogy a párton belül rendszeresen szóba kerültek olyan elképzelések, mint a vagyonadó, a többkulcsos adó és a progresszív személyi jövedelemadó. Állítása szerint ezekről sokat beszélgettek a háttérben.

Megerősítette, hogy az Index által nyilvánosságra hozott, mintegy 600 oldalas dokumentum egy, a Tiszához köthető tanulmánygyűjtemény, amely szerinte alapul szolgált a párt programjához.

Úgy véli, a hivatalosan bemutatott program inkább kampánycélokat szolgáló, jól hangzó ígéretek gyűjteménye, amely nem részletezi a célok megvalósításának módját.

Ukrajna EU-csatlakozásáról azt mondta, hogy a párton belüli szavazáson – nem nagy többséggel – a támogatás mellett döntöttek, így szerinte a Tisza ezt az álláspontot fogja képviselni. A Nemzet Hangja szavazás kapcsán megjegyezte: a legtöbb kérdésben a tagság nagy arányban a párt irányvonalát támogatta, Ukrajna ügye azonban megosztó volt.

A Tisza Világ applikáció körüli adatvédelmi botrányról azt mondta, hogy a párton belül bizonytalanságot okozott, és a védekezés nem győzött meg mindenkit. Szerinte a pártnak felelősséget kell vállalnia a személyes adatok védelméért.

A belső hangulatról úgy nyilatkozott, hogy a pártközpont optimista, de a helyi közösségekben (Tisza-szigetek) vannak elégedetlenségek és viták. Úgy látja, sokan a rendszerváltás reményében támogatják a pártot, de szerinte a Tisza nem alkalmas ennek megvalósítására.

Elmondta azt is, hogy távozása után feloszlatták az egyházügyi munkacsoportot.

Végül visszautasította azokat a vádakat, miszerint a Fidesz megvásárolta volna; az ezzel kapcsolatos állításokat – köztük az internetes gúnyolódásokat – nem tartja komolynak.