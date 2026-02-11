Hölvényi György: A normalitás győzött az Európai Parlamentben, kivételesen

Szerző: Gondola

2026. február 11. 08:36

Az Európai Parlamentben a jobboldali képviselők – a Patrióták frakció köré szerveződve – jelentős eredményt értek el a migrációs politika reformja terén.

Két fontos javaslat elfogadásával az uniós migrációs szabályozás fordulóponthoz érkezett – számolt be róla Hölvényi György kereszténydemokrata EP-képviselő Facebook-oldalán.



Az egyik kulcsváltozás a „biztonságos harmadik ország” fogalmának reformja, amely lehetővé teszi, hogy a menedékkérelmeket az Európai Unión kívüli, biztonságosnak minősített országokban bírálják el még azelőtt, hogy a kérelmezők belépnének az EU területére. A támogatók szerint ez hatékonyabb eszközt ad a tagállamok kezébe a visszaélések visszaszorítására és a befogadórendszerek túlterheltségének csökkentésére.

A másik fontos lépés egy uniós szintű „biztonságos származási országok” lista létrehozása, amely gyorsított eljárást tesz lehetővé azokban az esetekben, amikor a menedékkérelem nagy valószínűséggel megalapozatlan.

Hölvényi szerint ezek az intézkedések összhangban állnak a Magyarország által 2015 óta képviselt migrációs állásponttal, amely korábban viták kereszttüzében állt. A mostani döntést ezért fordulópontként értékeli, miközben azt is hangsúlyozza, hogy a baloldali és liberális politikai erők továbbra is ellenzik az irányváltást.

Az elfogadott reformok célja a külső határok védelmének erősítése, az indokolatlan menedékkérelmek számának csökkentése, valamint egy olyan külső eljárási mechanizmus bevezetése, amelyet korábban több uniós szereplő elutasított.