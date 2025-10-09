Menczer Tamás: iszlamista terroristák meg akarták gyilkolni a belga miniszterelnököt

2025. október 9. 22:58

A hírek szerint iszlamista terroristák meg akarták gyilkolni a belga miniszterelnököt - olvasható a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójának csütörtök esti Facebook bejegyzésében.

"Mondj NEMET a bevándorlásra!" - fogalmazott Menczer Tamás.

A bejegyzés kommentmezőjében hozzátette: a hírt a szövetségi ügyészség jelentette be. A gyanúsítottak dróntámadásra készültek, a drónra valószínűleg robbanóanyagot akartak erősíteni.

A merényletre a miniszterelnök házától mindössze néhány száz méterre készültek - írta a politikus.

MTI