Csizmadia László: megvédjük hazánk szuverenitását

2025. október 9. 19:07

"Az október 23-i Békemenettel azt üzenjük, hogy nem leszünk gyarmat, és megvédjük hazánk szuverenitását" - hangsúlyozta Csizmadia László, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöke az idei Békemenet megszervezéséről tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke, a Békemenet főszervezője az október 23-ára szervezett Békemenetről tartott sajtótájékoztatón a Polgárok Házában 2025. október 9-én. MTI/Illyés Tibor

Csizmadia László közölte: október 23-án 9 órától az Elvis Presley téren gyülekeznek, ahonnan a Margit híd-Nyugati tér-Alkotmány utca útvonalon a Kossuth térre vonulnak az 1956-os forradalom emlékére rendezett állami ünnepségre.

"Célunk, hogy magasra tartsuk Békemenetünk lámpását, hogy az megvilágítsa Európát is" - fogalmazott.

A CÖF-CÖKA elnöke azt mondta: veszélyes időket élünk, amikor külső és belső támadások érik hazánkat.

Hozzátette, a Békemenet szervezői és a szellemi honvédők patrióta szellemben a jövőt kívánják építeni. Támogatják azt a következetes magatartást, ami a népfelség elvére támaszkodva kikéri a magyar emberek véleményét - magyarázta.

Csizmadia László hangsúlyozta, Ursula von der Leyen és Manfred Weber "vesszőfutása" az orosz-ukrán háborúba menekülést jelenti, mert közeledik számukra "az eltáv és az elszámoltatás."

Kiemelte továbbá, hogy a Békemenet fejet hajt az 1956-os forradalom résztvevői és mártírjai előtt, felöltőjük alatt azonban "nem pisztolyt, hanem igaz szívet és lelket" visznek.

"Akik velünk tartanak, bizonyítják, hogy a haza minden előtt, és hogy keresztény, nemzeti, konzervatív értékeinket továbbra is kincsesládánkban őrizzük" - fogalmazott az elnök, megjegyezve: bíznak abban, hogy 2026-ban olyan kormány kerül hatalomra Magyarországon, amelyik Európában példakép.

Bayer Zsolt szerkesztő-publicista arról beszélt, hogy a mostani Békemenet fontossága a legelső, 2012-es menet fontosságához mérhető, mert akkor "szorongatta" úgy külföldről a kormányt a "birodalomépítő erő", ahogy most.

"Ma azt látjuk, hogy az Európai Unió (EU) vezetői szinte mindenáron háborúba akarnak lépni. Alig-alig maradt józan hang az unióban, amelyik ezzel szembe megy, ennek képviselője a magyar kormány és a magyar miniszterelnök, akit ebben mindenképp támogatni akarunk" - fogalmazott.

Kiemelte, az EU vezetői Európát gazdaságilag is tönkre akarják tenni, ezért nekik "semmi nem drága." Az olcsó orosz energiától való eltávolodás az egész európai gazdaságnak komoly kihívást jelent, és a német ipar is megy tönkre, az EU-nak ugyanakkor "ez sem számít", csak a "megmagyarázhatatlan háborús őrület."

A publicista beszélt arról is, hogy az EU súlyos köztörvényes bűnözők mentelmi jogát is képes fenntartani. Béke-, haza-, és családszerető emberek számára nem tűrhető tovább, amit az EU művel - hangoztatta.

Bayer Zsolt emlékeztetett: 1956-ban a magyar nemzet fellázadt a Szovjetunió ellen. Most, 2025-ben az EU viselkedik úgy velünk, ami tűrhetetlen - tette hozzá.

Fricz Tamás politológus, a CÖF-CÖKA Kuratórium tagja hangsúlyozta: a 2026-os választás sorsdöntő lesz Magyarország jövője szempontjából. Az a tét, hogy Magyarország magyar ország marad-e, vagy Brüsszel kiszolgáltatott gyarmata - mondta.

"Függetlenségünk megőrzése az igazi tét" - szögezte le, hozzátéve, Magyarország úgy szeretne az EU tagja maradni, hogy saját ügyeiben, a legfontosabb kérdésekben - mint például gazdaság, adópolitika, kulturális ügyek, genderügyek - önállóan tudjon dönteni. Szavai szerint ezzel szemben a Tisza párt a brüsszeli politikát akarná ráerőltetni az országra.

"A Békemenet azért nagyon fontos, mert nem egyszer hozta ki a bajból Magyarországot" - mutatott rá, megjegyezve: a rendezvény most is sok segítséget adhat ahhoz, hogy ezt a sorsdöntő parlamenti választást meg tudják nyerni.

Stefka István újságíró rögzítette: példátlan, ami történik napjainkban, és kísértetiesen hasonlít 2012-höz, "amikor külföld be akart avatkozni a magyar politikába." Úgy fogalmazott, Brüsszel most is egy független, szuverén országot szeretne irányítani.

A Békemenet arra készült, hogy megvédjük Magyarország szuverenitását - húzta alá.

Hozzátette: a 2012-es Békemenet az első olyan nemzeti felvonulás volt, ami - ötvenhathoz hasonlóan - mindenkit megdöbbentett.

Több mint félmillióan vonultak az utcára, jöttek Erdélyből, Délvidékről, Felvidékről, Kárpátaljáról is - idézte fel, megjegyezve: a menet bizonyította azt, hogy a magyar állampolgárok békeszeretők.

Ezt a közösséget meg kell védeni - hangsúlyozta Stefka István, hozzátéve: mindenkit várnak október 23-án.

Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője azt mondta: közösségi média terjedésével gyakran találkozni a "trollokkal", de nem gondoltak arra, hogy "ez a lincselő tömeg rendszerbe szerveződik." Szavai szerint olyan helyzet alakult ki, hogy még baloldaliak is kénytelenek lemondani nyilvános szerepléseket, mert megfélemlítették őket.

"A gyűlölet hadseregével szemben a szeretet hadseregét kell tudnunk kiállítani" - jelentette ki.

Hozzátette, erőt szeretnének adni mindazoknak, akik hisznek a szeretet és az összefogás erejében.

"Elég erősek vagyunk, hogy megőrizzük az EU utolsó stabil, kifogástalanul működő demokráciáját" - szögezte le Bencsik András.

A CÖF-CÖKA sajtótájékoztatója az október 23-i Békemenetről

Budapest, 2025. október 9. Ifjabb Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) szóvivője az október 23-ára szervezett Békemenetről tartott sajtótájékoztatón a Polgárok Házában 2025. október 9-én. MTI/Illyés Tibor

Ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője úgy fogalmazott: a Békemenet olyan branddé vált, amit nem lehet ellopni, és másolni sem, akárcsak Kötcsét, a nemzeti konzultációt vagy a nemzeti érzületet.

Úgy folytatta, október 23-án emlékeznek a hősökre, mártírokra, azokra, akik a nemzeti oldalt választották, szemben a kádáristákkal.

A szóvivő kitért arra is, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt és Dobrev Klára, a DK EP-képviselője mentességét antifás bűnözővel együtt őrizte az Európai Parlament. "Tőlünk egyikük sem fog mentelmi jogot kapni" - hangsúlyozta.

MTI