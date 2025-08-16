NGM: tovább szárnyal a Demján Sándor 1+1 Program

Tovább szárnyal a Demján Sándor 1+1 Program, már 75 milliárd forintot fizettek ki a vállalkozásoknak - írta pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Kiemelték: Brüsszel hosszú ideje elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére a kormány Magyarország forrásait nem Ukrajna, hanem a magyar családok és vállalkozások támogatására fordítja.
"Mindent megteszünk a hazai kkv-k termelékenységének növelése, méretugrásuk elősegítése és beruházásaik támogatása érdekében!"
Az NGM közölte: a 130 milliárd forintra emelt keretösszegű Demján Sándor 1+1 Program keretében a tárca eddig 1325 magyarországi vállalkozás támogatásáról hozott döntést, amelyek összesen 104,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra váltak jogosulttá.
A program tempója folyamatosan gyorsul, a kifizetések összege elérte a 75 milliárd forintot, így a pozitív döntéssel rendelkező vállalkozások kétharmada, vagyis mintegy 900 hazai kkv már megkezdhette tervezett beruházásait.
A minisztérium hangsúlyozta, a program a hosszú távú növekedés támogatása mellett azonnali gazdaságélénkítő hatással is bír; a kedvezményezett cégek a támogatás révén új gépeket, modern technológiákat szerezhetnek be, amelyek a foglalkoztatás bővülését és a helyi gazdaság erősödését is magukkal hozzák.
A pozitív támogatói döntéssel rendelkező vállalkozások háromnegyede már kézhez kapta a támogatói okiratát is: eddig több mint 1000 cég részére állította ki a programot lebonyolító Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség a támogatói okiratot összesen 83 milliárd forint értékben.
Ez egyben azt is jelzi, hogy a program adminisztrációs folyamatai gördülékenyen zajlanak, a források pedig a lehető leggyorsabban jutnak el a kedvezményezettekhez - írta az NGM.
"A program tempója folyamatosan gyorsul, és az adatokból is jól látszik, hogy óriási segítséget jelent a hazai kis- és középvállalkozások számára. Továbbra is azon dolgozunk, hogy a beruházások minél hamarabb megkezdődhessenek"
- emelte ki a tárca közleményében Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár.
Közölték: a Demján Sándor 1+1 Program célja, hogy a vállalkozások saját forrásait kiegészítve, kedvező feltételek mellett segítse a beruházások finanszírozását.
A konstrukció különlegessége, hogy a támogatás egyaránt előmozdítja a technológiai fejlesztéseket, a kapacitásbővítést és az energiahatékonysági beruházásokat, ezáltal érdemben hozzájárul ahhoz, hogy a magyarországi kkv-k hazai és nemzetközi szinten egyaránt versenyképesek legyenek.
A tájékoztatás szerint az elmúlt hetekben a kifizetések üteme látványosan felgyorsult: mindössze egy hónap alatt megnégyszereződtek a kifizetések.
Ez azt is jelenti, hogy a program nemcsak a hosszú távú növekedést támogatja, hanem azonnali gazdaságélénkítő hatással is bír.
A kedvezményezett cégek a támogatás révén új gépeket, modern technológiákat szerezhetnek be, amelyek a foglalkoztatás bővülését és a helyi gazdaság erősödését is magukkal hozzák.
Az NGM kiemelt célja, hogy a program teljes keretösszege mielőbb a vállalkozásoknál hasznosuljon, ezáltal hozzájárulva a magyar gazdaság versenyképességének és növekedési potenciáljának erősítéséhez - írták.
Borítókép: Budapest, 2024. december 10. Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára beszél a Demján Sándor Program részleteiről, a "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja!" kezdeményezésről, valamint a vállalkozás-fejlesztéshez igénybe vehető hitelről és tőkeprogramokról tartott sajtótájékoztatón Budapesten, az R70 Irodaházban 2024. december 10-én. MTI/Balogh Zoltán
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Fónagy János kiemelte, az ünnep méltó pillanat arra, hogy "megálljunk és köszöntet mondjunk mindazoknak, akik munkájukkal, elhivatottságukkal, emberségükkel, példát mutattak számunkra, azoknak, akik a mindennapokban is őrzik, gazdagítják közösségünk értékeit és azoknak, akik csendesen, de kitartó szolgálatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindnyájan egy jobb, erősebb, összetartóbb, békésebb Magyarországon élhessünk".
-
"Számos olyan kérdés volt, amiben egyetértettünk, sőt mondhatnám, a legtöbb-ben. Néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottunk dűlőre, de némi előrelépést elértünk" - hangsúlyozta az amerikai elnök. Hozzátette: "nagyon jó esélyük" van arra, hogy a legfontosabb kérdésben is eljutnak a megegyezésig, de "nincs megállapodás, amíg mindenben nincs megállapodás".
-
A nagy múltú rádiós szerkesztő a közlemény szerint arról is beszélt, hogy miképpen vezetett az útja a gyermekkori zenei élményektől és a kántori munkától a Magyar Rádió stúdiójáig, de érintette az 1960-as és 70-es évek hazai kultúrpolitikai kereteit is.
-
Gulyás Gergely az államalapítás napja alkalmából tartott, kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen arról beszélt, az ünnep jó alkalom arra, hogy számba vegyük a távlatokat, az eredményeket, feladatokat, ráadásul a magyar állam esetében évezredes távlatról beszélhetünk.