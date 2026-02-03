Női vízilabda Eb: A görögöket is legyőzve döntős a magyar válogatott

Szerző: Gondola

2026. február 3. 21:01

A magyar női vízilabda-válogatott bejutott az Európa-bajnokság döntőjébe a portugáliai Funchalban, miután az elődöntőben rendkívül kiélezett mérkőzésen, ötméteresekkel 12–11-re legyőzte a világbajnok görög csapatot. A rendes játékidő 8–8-as döntetlennel zárult.

A találkozót végig nagy taktikai csata jellemezte: a görögök egyszer sem vezettek, a magyarok viszont a hajrában kétgólos előnyt is szereztek, amelyet az ellenfél kiegyenlített. A büntetőpárbajban Keszthelyi Rita kihagyta az első magyar lövést, de Garda Krisztina, Leimeter Dóra, Szilágyi Dorottya és Tiba Panna hibátlanul értékesítette a sajátját. A cserekapusként beálló Golopencza Szonja az utolsó két görög ötméterest kivédte, ezzel döntőbe juttatta a csapatot.

A mérkőzés legjobbjának Keszthelyi Ritát választották. A magyar válogatott támadásban és védekezésben is fegyelmezett játékot mutatott, a kapuban Neszmély Boglárka több fontos védést mutatott be. A találkozón többször változott a lendület, a hajrában a görögök 39 másodperccel a vége előtt egyenlítettek, így jöhettek az ötméteresek.

A magyar csapat tíz év után jutott újra Eb-döntőbe: legutóbb 2016-ban Belgrádban elődöntőt nyert, és végül aranyérmes lett. A mostani sikerrel a válogatott biztosan éremmel tér haza, csütörtökön pedig az aranyéremért játszhat a fináléban.