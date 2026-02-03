Íme az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák: így keveredhet háborúba Európa

Szerző: Gondola

2026. február 3. 14:07

Financial Times: A NATO és Ukrajna nyugati partnerei háromfázisú biztonsági tervet dolgoztak ki, amely célja, hogy egy jövőbeni orosz–ukrán tűzszünet megszegésére koordinált katonai választ lehessen adni.

1. Diplomáciai figyelmeztetés: Ha Oroszország megsérti a tűzszünetet, Ukrajna szövetségesei hivatalos figyelmeztetést küldenek Moszkvának. Ha 24 órán belül engedelmeskedik, nincs további lépés.

2. Ukrajnai harci beavatkozás: Ha Oroszország továbbra is megszegi a tűzszünetet, az ukrán hadsereg harci fellépést kezd, és a „hajlandók koalíciója” (EU-tagállamok, Nagy-Britannia, Norvégia, Izland, Törökország) katonai támogatást nyújt.

3. Koordinált nyugati katonai válasz: Ha 72 órán belül sem állítják le az agressziót, a NATO és az Egyesült Államok katonái is bevethetők Ukrajna területén a tűzszünet betartatására. A terv nem kötelező érvényű, de elrettentő hatású, és rugalmasan alkalmazható.

A terv részeként Franciaország és Nagy-Britannia állandó katonai jelenlétet ígér Ukrajnában, míg az Egyesült Államok magas technológiai eszközökkel monitorozza a tűzszünet betartását.

A cikk rámutat, hogy Oroszország az elmúlt években többször megszegte a tűzszüneteket (2014-ben, 2015-ben, 2022-es invázió), a minszki megállapodások sikertelenek voltak, az EBESZ pedig csak megfigyelő szerepet töltött be, így nem tudta garantálni a tartós békét.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij, hangsúlyozta, hogy a biztonsági garanciák készen állnak, és az ukrán fél várja a partnerek megerősítését. Donald Trump korábban NATO-szerű garanciákat ajánlott, amelyek az Egyesült Államok és más nyugati partnerek kollektív támogatását biztosítanák egy újabb orosz támadás esetén. Az ukrán tisztviselők hosszú távú, akár 50 éves garanciát szeretnének.

A terv része egy 800 000 fős, kiképzett és fegyverzett ukrán hadsereg, amely az amerikai biztonsági garanciák részét képezi. Trump szerint a dokumentum aláírása a háború utáni újjáépítési tervet is segítené, és előnyt jelentene Kijevnek a Moszkvával folytatott tárgyalásokban.

Ugyanakkor Oroszország elutasítja a terveket, Putyin katonai győzelmet ígér Ukrajna felett, és nem hajlandó semmilyen tűzszünetre vagy nyugati csapatok telepítésére Ukrajnában, amíg nem születik átfogó megállapodás a háború lezárásáról. Dmitrij Medvegyev szerint a nyugati garanciák nem lehetnek egyoldalúak.

Összegzés: A NATO és nyugati partnerei készek arra, hogy Ukrajna védelmében szükség esetén koordinált katonai választ adjanak, de Oroszország folyamatos ellenállása miatt a tűzszünet betartatása és a béke garantálása továbbra is bizonytalan. A stratégia diplomáciai, katonai és koordinált nyugati beavatkozást is magában foglal, rugalmasan alkalmazható elrettentésként.